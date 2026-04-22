Gnabry se queda sin Mundial

Serge Gnabry oficializó que se pierde el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras lesionarse gravemente de los aductores del muslo derecho el pasado sábado en un entrenamiento con el Bayern de Múnich.

El entrenamiento previo al partido de la liga ante el Stuttgart fue el causante del incidente de Gnabry. El mediapunta alemán acabó la sesión lesionado y no pudo disputar el partido del pasado domingo que confirmó al Bayern como campeón matemático de la Bundesliga a falta de cuatro jornadas.

"El FC Bayern München deberá prescindir de Serge Gnabry durante un periodo prolongado. El atacante ha sufrido una rotura en los aductores del muslo derecho. Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern", expuso el club alemán sin precisar el tiempo estimado de la lesión.

No se conocía más información respecto al estado del perjuicio hasta que el propio jugador expuso que se perdería el Mundial de 2026 a través de una publicación en la red social Instagram: "Los últimos días han sido difíciles de asimilar. En cuanto al sueño del Mundial, lamentablemente se acabó para mí. Como el resto del país, apoyaré a los chicos desde casa".

Unas palabras que confirmaron lo que Alemania y su seleccionador, Julian Nagelsmann, se temían cuando se habló de rotura en los aductores del muslo, entre 3 y 4 meses fuera del verde. Sin embargo, el ya campeón de la Bundesliga 25/26 está centrado en su recuperación para regresar lo antes posible y estar disponible para la pretemporada de la siguiente campaña.

El atacante alemán había firmado una gran temporada con el Bayern, transformando 10 goles y 11 asistencias en 37 partidos, pero la reciente lesión impedirá que compita por los otros dos títulos a los que el club 'bávaro' puede optar: la Copa de Alemania y la Liga de Campeones.

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Sin duda, Alemania ha sido el más damnificado con la lesión de Gnabry. La tetracampeona del mundo se queda sin una de las figuras referentes dentro de la selección. Un jugador que seguramente habría levantado a muchos seguidores alemanes de sus asientos este verano, pero lamentablemente ya no lo sabremos.