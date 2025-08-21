El Girona se queda sin Echeverri: el City le cede al Bayer Leverkusen

El Manchester City ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Claudio Echeverri al Bayern Leverkusen hasta final de temporada, en una operación que no incluye opción de compra al término del préstamo.

El joven de 19 años fichó por el cuadro inglés en enero de 2024 procedente de River Plate, pero permaneció cedido en el club argentino hasta incorporarse al City en febrero de 2025.

Desde su llegada, apenas disputó tres encuentros con los 'citizens'. Hizo su debut en la la final de la FA Cup frente al Crystal Palace, que el equipo dirigido por Pep Guardiola perdió, además de estrenarse en la Premier contra el Fulham y marcar un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes contra el Al-Ain.

La fuerte competencia en el centro del campo y una lesión en el tobillo limitaron su participación.

Echeverri da el salto a Alemania y se pondrá a las órdenes del técnico neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, y coincidirá con su compatriota Exequiel Palacios, que formó parte del equipo argentino que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.

Badé, otro refuerzo del Leverkusen

En la misma tarde, el equipo alemán también ha anunciado el fichaje de Loïc Badé, procedente del Sevilla FC, en una operación valorada en 29 millones de euros fijos más 4 millones en variables.

El defensor francés dio las "gracias por todo" al club y a su afición, ya que "fue un placer estar aquí", y confió en "volver para apoyar el equipo y para ver a los sevillistas".

"Voy a echar mucho de menos el Sevilla. Es mi casa. No es fácil decir adiós a mis compañeros, a mi ciudad y a mis aficionados", manifestó Badé a los periodistas congregados en el aeropuerto hispalense de San Pablo.

El internacional galo, de 25 años y campeón con el Sevilla de la Liga Europa de 2023, era renuente a marcharse del club sevillista, pero ha aceptado ser traspasado para paliar la dramática situación económica de una entidad que todavía no ha podido inscribir a ninguno de sus tres fichajes estivales.

De hecho, la masa salarial liberada por Badé permitirá al Sevilla tener disponible en la segunda jornada ante el Alavés al extremo suizo Rubén Vargas, fichado el pasado invierno, pero no a todos los refuerzos llegados este verano.