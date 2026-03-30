Giro sorprendente en el caso de Emiliano Sala: el Cardiff deberá pagar casi medio millón de euros al Nantes

Siete años después de la tragedia que se cobró la vida de Emiliano Sala, el Tribunal Mercantil de Nantes emitió su fallo sobre la disputa económica entre el Cardiff City y el FC Nantes, resolviendo que el club galés deberá pagar al francés 480.000 euros en concepto de indemnización.

El delantero argentino falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, mientras se dirigía a su nuevo destino tras cambiar Nantes por Cardiff en un traspaso cifrado en 17 millones de euros. Lamentablemente, nunca llegó a debutar con el conjunto galés.

En 2023, el Cardiff presentó una demanda en Francia reclamando una compensación por la pérdida de ingresos y otros daños derivados del fallecimiento del jugador. La entidad alegaba que el Nantes, a través del agente Willie McKay, había intervenido en la organización del vuelo privado.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo había confirmado previamente que el traspaso estaba completo al momento del accidente, pero el Cardiff señalaba la gestión del viaje como el posible origen de la responsabilidad. Solicitó inicialmente 122 millones de euros, basándose en un cálculo de los goles y puntos que Sala podría haber aportado al Cardiff durante su primer año en la Premier League.

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Finalmente, este lunes 30 de marzo se cerró definitivamente el caso en Nantes, donde la madre del jugador estuvo presente para conocer el veredicto.