Giro radical: El árbitro que le pidió matrimonio a su pareja en Alemania... ¡buscado por la Fiscalía!

Cxurioso lo que ha sucedido en las últimas horas con Pascal Kaiser, árbitro alemán, que se convirtió en gran protagonista del fin de semana durante un encuentro de la Bundesliga, el Wolfsburgo-Colonia.

Antes del encuentro, Kaiser le propuso matrimonio a su pareja, Moritz, y él respondió con un sí, aceptando la propuesta. Sin embargo, la celebración se vio empañada por un asunto legal que involucra a la Fiscalía.

De acuerdo con el periódico Bild, Kaiser está siendo buscado por la Fiscalía porque, hace dos veranos, cuando trabajaba como gerente en el Beerpongbar Köln, presuntamente se apropió de la recaudación del día. Según Tagesspiegel, el árbitro habría tomado todo el dinero de la caja registradora, organizado una fiesta privada de cumpleaños usando recursos de la empresa y desviado fondos. Se estima que el monto en disputa oscila entre 5.000 y 6.000 euros.

Hay más casos

El propietario del bar indicó a Bild que no se trataría de un caso aislado: "Otras personas afectadas nos han contactado. No es aceptable que alguien que ha causado tanto daño tenga este tipo de visibilidad", comentó.

Por su parte, Ulrich Bremer, fiscal, explicó al diario alemán que existe una denúncia, pero que estuvo parada: "En otoño de 2024, los dueños de un bar en Colonia presentaron una denuncia contra un exempleado por robo y otros cargos. A principios de 2025, el proceso fue suspendido temporalmente debido a la falta de información confiable sobre la ubicación real del exempleado o sus estancias prolongadas", cuenta.

Un árbitro de fútbol alemán pide matrimonio a su novio en la previa de un partido de la Bundesliga / SPORT.es

La operación, en pausa

La Fiscalía de Colonia asegura que una vez se localice a Pascal Kaiser, se retomará el procedimiento: "Actualmente está siendo buscado, pero no existe una orden de arresto. Dada la naturaleza de las acusaciones, emitirla sería desproporcionado", señalaron. El abogado de Kaiser negó las acusaciones al diario Bild: "Las imputaciones contra nuestro cliente son infundadas. Él reside en su domicilio oficial en Alemania y resulta extraño que la Fiscalía de Colonia supuestamente no haya podido localizarlo".

El propio Kaiser rechaza las acusaciones, y las autoridades investigadoras se negaron a dar información al Colonia, club del que es aficionado, debido a la normativa de protección de datos. La valoración legal sobre los cargos contra él queda a cargo de las instancias correspondientes.