LIGUE 1
Giro en la crisis del Marsella: el propietario aparta a Longoria y readmite a Benatia
El propietario del club, Frank McCourt, acudió a Francia buscando la permanencia de Benatia en el cargo tras presentar su dimisión
En un giro inesperado, dos días después de anunciar su dimisión como director deportivo del Olympique Marsella por decisión unilateral, Medhi Benatia ha dado marcha atrás y permanecerá en su cargo al menos hasta el final de temporada; por petición del propietario del equipo, el estadounidense Frank McCourt, quien logró convencer al exjugador marroquí.
"Consciente de sus responsabilidades con el club, Medhi Benatia ha acordado extender su preacuerdo hasta junio y supervisará todas las actividades deportivas", anuncia el equipo marsellés en un comunicado emitido este martes.
"Se espera que el rol de Pablo Longoria evolucione hacia sus responsabilidades institucionales, para mantener la representación del Olympique de Marsella ante los órganos rectores franceses y, en particular, europeos", agrega el comunicado.
Previo a la mañana de este martes, Pablo Longoria se desempeñaba como presidente del equipo francés desde febrero de 2021, por lo que este anuncio confirma la reducción del poder de su figura en las decisiones deportivas del club.
"Bajo la supervisión de Medhi Benatia, pronto se anunciará el nombramiento de un nuevo entrenador. Mi ambición para el club sigue siendo la misma. Apostemos todos por el OM", sentenció McCourt, propietario del equipo desde 2016.
El club, actualmente cuarto en la clasificación de la liga francesa, fue objeto de críticas por medios y aficionados franceses tras su eliminación en la fase de liga de la Champions League, finalizando en la posición 25 de 36. De igual manera, vive un momento de transición seguido de la destitución de Roberto de Zerbi como entrenador hace apenas siete días.
