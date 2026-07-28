Giorgio Chiellini, favorito para tapar el escándalo en la Federación Italiana

La selección italiana no gana para disgustos, pues, tras muchas idas y venidas, todavía no ha logrado cerrar a su nuevo seleccionador y, además, ha visto cómo por el camino su dirección deportiva volaba por los aires. Si en un principio una reunión con Pep Guardiola parecía indicar que sería el escogido para iniciar el nuevo proyecto en la 'Azzurra' de cara a intentar regresar a un Mundial 16 años después, la primera alternativa fracasó cuando el de Santpedor rechazó la oferta. Tampoco Carlo Ancelotti aceptó la posibilidad de dirigir a su país, por lo que las opciones se limitaban.

Así, la alternativa clara parecía Andrea Pirlo, e incluso se llegó a dar por sentado su nombramiento, aunque la polémica por su papel como embajador de la casa de apuestas rusa 'Fonbet', vinculada a intereses rusos y criticada por su posible utilización propagandística en el contexto de la guerra de Ucrania, enterró sus opciones de dirigir al combinado nacional. De esta manera, el gran escándalo en el país transalpino por lo sucedido ha provocado que tanto Paolo Maldini como Leonardo renunciaran a sus respectivos cargos como director deportivo y asesor de la 'Nazionale'. Ahora, con el cataclismo en la Federación Italiana de Fútbol, ha surgido un nombre para tomar las riendas del proyecto deportivo y buscar al que será el nuevo técnico de la tetracampeona del mundo: Giorgio Chiellini.

Chiellini toma fuerza como opción

Menos de un mes después de haber aceptado el cargo, Paolo Maldini puso fin a su etapa en Italia al caerse la operación por Andrea Pirlo, su gran apuesta personal. De hecho, el propio excentrocampista de la Juventus y Milan, quiso "dar las gracias a Maldini y a Leonardo por la estima y la confianza" que le habían demostrado, antes de lamentar en el escrito donde comentaba su parecer por lo sucedido, que "una decisión de carácter deportivo se haya visto rápidamente arrastrada a un debate público que ha acabado atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden".

En este contexto y ya con Maldini fuera de la dinámica de trabajo del combinado nacional desde que tomara la decisión definitiva de dimitir el lunes, el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò, estaría en busca de su sustituto, antes de intentar acometer de manera definitiva la llegada del nuevo entrenador. Desde los medios italianos, el gran candidato que se desliza es Giorgio Chiellini, actual Director de Asuntos de Club de la Juventus de Turín. Incluso, se espera que el exjugador pueda recibir una propuesta formal en las próximas horas, ya que el tiempo apremia a una 'Nazionale' que debe acertar en el camino a escoger si quiere volver a igualar hazañas del pasado.