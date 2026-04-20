Gheorghe Hagi, nombrado por segunda vez seleccionador de Rumanía

El excentrocampista rumano Gheorghe 'Gica' Hagi, toda una leyenda del fútbol europeo, fue nombrado este lunes por segunda vez seleccionador nacional de Rumanía, en sustitución del recientemente fallecido Mircea Lucescu.

Hagi, antiguo jugador del Real Madrid y Barcelona, entre otros clubes europeos, había dirigido brevemente el combinado rumano en 2011, justo al comienzo de su carrera como entrenador.

"Tras varios intentos de tener al señor Hagi a nuestro lado, al mando del equipo nacional, hoy estamos felices de anunciar su confirmación como entrenador de la selección", señaló en rueda de prensa el presidente de la Federación Rumana de Fútbol (FRF), Razvan Burleanu.

El dirigente de la FRF se mostró muy confiado "ante el camino" que van a emprender "juntos", con los "mejores jugadores" del país.

Hagi, de 61 años, subrayó ante la prensa que "es un honor y una gran responsabilidad representar a Rumanía una vez más", como ya lo hizo como jugador.

Además, adelantó que tendrá una estrategia ambiciosa y que quiere "conseguir tantas victorias como sea posible" para alegrar a los aficionados del país balcánico.

"Creo que es fundamental para el éxito —algo que aprendí de joven— saber seleccionar. La selección marca la diferencia, así que los criterios deben ser que los jugadores tengan experiencia internacional, tanto en categorías superiores como inferiores, y que acumulen partidos, porque competimos con los mejores", aseguró.

"Espero rendir igual que cuando era jugador; cuando digo rendir, me refiero a clasificar y ganar todos los partidos", afirmó Hagi, considerado el mejor jugador rumano de todos los tiempos.

Según el técnico, aceptar el cargo no fue una decisión difícil: "No creo que fuera difícil convencerme; para mí, el reto es hacer feliz a todo un país. Tenemos que jugar un fútbol valiente, atacar y defender muy bien. Entonces podremos hablar de rendimiento".

Hagi comenzará su mandato con dos partidos en junio, cuando Rumanía disputará sendos amistosos ante Georgia y Gales.

La competición oficial comenzará en septiembre, cuando la selección rumana inicie su participación en la Liga de Naciones de la UEFA.

Apodado el 'Maradona de los Cárpatos' y también conocido en Rumanía como 'El Rey', Hagi fue uno de los grandes talentos del fútbol europeo en los años 1990.

Jugó en equipos como el Steaua de Bucarest, el Real Madrid, el Barcelona, el Brescia y el Galatasaray, donde cerró su carrera en 2001.

Con la selección rumana lideró a la denominada "generación de oro", disputó tres Mundiales consecutivos (1990, 1994 y 1998) y tres Eurocopas (1984, 1996 y 2000), y es, además, el máximo goleador del combinado nacional, con 35 tantos.

En 2003 fue distinguido como el mejor futbolista rumano de los últimos 50 años.

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Llega al banquillo nacional tras la repentina muerte de Lucescu, a quien Hagi definió como "más que un entrenador, un padre" y una figura clave en su formación.