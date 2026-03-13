El gesto de Nico Paz que hace ilusionar al Inter

El futuro de Nico Paz sigue generando expectación en el fútbol europeo, pero mientras tanto el joven talento argentino continúa dejando huella en Italia. El jugador del Como, una de las revelaciones de la temporada en la Serie A, vivió recientemente una noche especial en Milán junto a varias leyendas del Inter, que no es novedad su devoción por el futbolista argentino.

El encuentro tuvo lugar en Botinero, el restaurante propiedad del vicepresidente del Inter, Javier Zanetti. Allí coincidieron el propio Nico Paz, su padre Pablo Paz, el excapitán nerazzurro y otra figura histórica del fútbol argentino como Diego Milito. La imagen del momento fue compartida en redes sociales por Paula de la Fuente, esposa de Zanetti, quien acompañó la publicación con un breve comentario dedicado al futbolista del Como. “Aura”, escribió junto a la fotografía.

Durante la visita, Nico Paz dejó también un recuerdo especial en el restaurante. El jugador firmó una de sus botas, que pasará a formar parte de la colección de recuerdos futbolísticos que se exhiben en uno de los escaparates del local, donde ya aparecen objetos firmados por otros grandes nombres del deporte.

Nico Paz con Zanetti y Milito / Instagram

La escena refleja además el interés que siempre ha existido en el entorno del Inter por el joven centrocampista ofensivo que dirige Cesc Fàbregas en el Como. Sin embargo, su fichaje por el conjunto milanés nunca llegó a concretarse, principalmente por las condiciones del mercado.

El valor actual del jugador se sitúa ya en torno a los 60 o 70 millones de euros, una cifra que complica cualquier operación a corto plazo. En cualquier caso, el destino de Nico Paz parece apuntar nuevamente hacia el Real Madrid, club que mantiene una cláusula de recompra en su contrato con el Como.

Esa opción permitiría al conjunto blanco recuperar al futbolista por 10 millones de euros en 2026 o por 11 millones en 2027, una cifra muy inferior a su actual valoración de mercado. Por ello, muchos consideran probable que el Real Madrid termine activando esa cláusula, aunque en el fútbol las circunstancias pueden cambiar con rapidez.

Mucho dependerá también de la decisión del propio jugador, que al final de la temporada deberá valorar cuál es el siguiente paso en una carrera que sigue creciendo a gran velocidad. Mientras tanto, su nombre continúa generando admiración en Italia, incluso en lugares tan simbólicos como el restaurante de una leyenda del Inter.