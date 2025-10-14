Así se gestó la 'masterclass' del Porto con Gabri Veiga: "Si hubiera estado en el Celta, habría sido imposible"

El Porto no defraudó a nadie en otro mercado de fichajes estelar. El equipo de André Villas-Boas realizó una 'masterclass' de cómo operar en la ventana estival incorporando a futbolistas en todas las líneas para reforzar una plantilla que necesita dar un golpe sobre la mesa en Portugal. Entre todas las operaciones, destacaron la apuesta por Victor Froholdt del Copenhague (20 millones de euros), la contratación secreta de Luuk de Jong, que sorprendió a todos al aparecer en el Do Dragao con la camiseta del equipo en la previa de un amistoso contra el Atlético de Madrid, o el regreso de Gabri Veiga al Viejo Continente por solo 15 millones de euros.

Después de su aventura por Arabia Saudí, Gabri Veiga decidió regresar a la máxima élite en verano. El futbolista gallego, después de asegurar su futuro económico (y el de varias generaciones más), debía elegir muy bien dónde retomaría su prometedora trayectoria en Europa. Y ante el asombro de muchos, no por el nivel del equipo, sino por la capacidad de convencerlo ante otras propuestas, escogió el Porto.

Gabri Veiga, nuevo jugador del Oporto tras su etapa en Arabia / FC Porto

A Veiga le sucedió la capacidad del equipo luso de catapultar jóvenes promesas a la máxima élite y el Porto, por su parte, se llevó a un magnífico futbolista por solo 15 millones de euros. Una operación redonda sobre la que el presidente del club, André Villas-Boas, desveló varios detalles durante su participación en el Portugal Football Summit la semana pasada. “La llegada de Gabri Veiga fue una operación fantástica para nosotros. Si aún hubiera estado en el Celta de Vigo, habría sido imposible traerlo. En aquel momento ya era, y sigue siendo, uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol europeo”, reconoció Villas-Boas sobre su jugador.

Casi un año para convencerlo

El presidente luso considera que, de haber seguido en el Celta, Veiga, que contaba ofertas de los mejores proyectos del mundo antes de marcharse a Arabia, habría saltado directamente a uno de los gigantes sin pasar por Portugal. Pese a ello, su incorporación procedente del Al Ahli no fue tarea fácil y que necesitaron casi un año entero para convencerlo. “Tuvimos que hablar varias veces con su agente y convencer al propio jugador de que el proyecto deportivo del FC Porto era el ideal para su desarrollo. Finalmente, logramos cerrar el acuerdo”, señaló.

Arabia, un mercado a tener en cuenta

“Arabia Saudita ha conseguido atraer a muchos jugadores prometedores, como Roger Fernandes o Wesley. En el Porto seguimos de cerca a esos futbolistas que buscan regresar a Europa después de asegurar su futuro económico. Somos conscientes de que ese mercado puede ser muy interesante. La llegada de Gabri Veiga es una muestra clara de ello”, subrayó.

Gabri Veiga, durante su debut con el Porto ante Palmeiras / Porto

En este sentido, Villas-Boas habló claro y declaró que el Porto estará atento a otros futbolistas interesantes que juegan en la Saudi Pro League. “Queremos seguir atentos a los talentos europeos que se marcharon a Arabia Saudita y que, en algún momento, deseen retornar al fútbol europeo. Ese es un camino que puede beneficiar tanto al jugador como al FC Porto”, destacó.

La operación, sellada en 15 millones de euros fijos más 4 en variables, se considera una absoluta 'ganga' a nivel mundial y generó bastante expectación sobre el futbolista y el equipo. Después de debutar en el Mundial de Clubes, ya suma 12 partidos, un gol y cuatro asistencias. ¿Logrará recordar a aquella 'joya' que enloqueció a todos en el Celta?