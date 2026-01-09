Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

El gesto más humano de Tahirys Dos Santos, futbolista afectado por el incendio de Crans-Montana

El joven canterano del Matz tuvo un gran detalle con los médicos que intervinieron para ayudar

Tahirys Dos Santos, durante un entrenamiento

Tahirys Dos Santos, durante un entrenamiento / Metz

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

Tahirys Dos Santos fue una de las víctimas que dejó el incendio que se vivió en Nochevieja en el bar Le Constellation, situado en la estación de esquí suiza de Crans-Montana. Se trata de un joven futbolista (19 años), que forma parte del filial del Metz francés. La última actualización es que fue repatriado a Mosela el pasado miércoles, donde permanece bajo una estricta vigilancia médica. Dos Santos sufrió quemaduras graves, afectando a un 30% de su cuerpo.

Más allá de su talento para jugar al fútbol, ha quedado claro también su calidad humana. Según comentó Amandine, una de las médicas que intervino para ayudar durante el incendio, estas fueron las palabras que les había dicho el futbolista: "Si algún día llego a ser futbolista profesional, les daré todas las entradas para que vengan a los partidos. Y si no llego a serlo, quiero ser como ustedes y salvar vidas".

Dos Santos empatizó con la cuadrilla de médicos que ayudaron a controlar la situación, a quienes consideró los verdaderos héroes.

Tahirys Dos Santos, canterano del Metz

Tahirys Dos Santos, canterano del Metz / Instagram: @tahirys3

Ahora solo queda esperar que pueda irse recuperando, y que la evolución sea favorable. El joven futbolista está acompañado por su familia y seres queridos, para comenzar este largo y difícil camino hacia la recuperación. A lo largo de estos días, como es lógico, recibió el apoyo de todos sus compañeros. Stéphane Le Mignan, técnico del Metz, y Gauthier Hein, capitán del equipo, expresaron públicamente el apoyo a la joven promesa del filial.

