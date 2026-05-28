Germán Berterame, la pieza que desbloquea la operación de Casemiro por el Inter de Miami

Carlos Henrique Casimiro será futbolista del Inter de Miami a principios de julio. La operación está 'caliente', según fuentes del club, y el exjugador del Real Madrid y del Manchester United cambiará de aires para afrontar la recta final de su carrera en Estados Unidos. El actual campeón de la MLS tiene apalabrada la llegada de Casemiro, con las bases del contrato acordadas y solamente faltaría reajustar los salarios para que pueda encajar el brasileño.

Hay acuerdo entre las dos partes y el bloqueo de Los Angeles Galaxy por los derechos de descubrimiento no será un problema. La firma está prevista para el 30 de junio, cuando el jugador quede libre y será a partir de esa fecha cuando Casemiro se anuncie como jugador del equipo en el que militan Messi y Suárez.

Jugador franquicia, junto a Messi y de Paul

Casemiro formará parte del elenco de los tres jugadores franquicia que permite la competición, en el que están Leo Messi, Rodrigo de Paul y Germán Berterame. Esta regla de excepción salarial permite a los clubes fichar hasta tres futbolistas cuyos salarios superan el tope presupuestario establecido por la liga 'Salary Budget', asumiendo la directiva el coste adicional, que es de 6.425.000 millones de dólares por equipo.

Para que el exmadridista encaje en la masa salarial, el equipo de Florida planea realizar ajustes financieros y mecánicas de traspaso. El elegido para reajustar su salario es el mexicano Berterame, que es el tercero que más cobra de la plantilla de Guillermo Hoyos. Esta normativa sobre los salarios fue introducida en 2007 (conocida popularmente como "Regla Beckham") y permite a los equipos de Estados Unidos y Canadá competir económicamente en el mercado internacional para atraer estrellas de talla mundial.

Germán Berterame celebra un gol en el All Star de la MLS / SPORT.es

La operación con Los Ángeles Galaxy por los derechos de imagen de Casemiro está avanzada. El Galaxy posee los llamados 'discovery rights' del jugador. En la MLS esto significa que el club angelino tiene prioridad para negociar con él dentro de la liga.

Los clubes pueden incluir en su lista de descubrimientos a ciertos jugadores que no han jugado nunca en la MLS, y si otra entidad pretende contratarlo, que es lo que ocurre ahora con el Inter Miami y Casemiro, el club que detiene estos derechos puede exigir algún tipo de compensación, que no siempre tiene que ser financiera, o tiene la potestad de negociar con el futbolista en cuestión en primer lugar.

Casemiro ya mira de instalarse en Florida

Sin embargo, Casemiro tiene decidido jugar en el Inter de Miami. Entre los motivos destacan la posibilidad de compartir equipo con Messi, la presencia de varios futbolistas sudamericanos en la plantilla y el vínculo que tanto él como su familia ya tienen con Florida.

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A sus 34 años, esta se antoja como la última estación de su vida profesional, después de cumplir cuatro temporadas en Old Trafford. Casemiro se adueñará del centro del campo después de que Sergio Busquets, que tenía un perfil mucho más técnico, decidiera colgar las botas a finales de 2025.