Gerard Yepes: "Viví cosas increíbles en la Sampdoria"

Gerard Yepes (Barcelona, 2002) es un centrocampista de un estilo más italiano que español. Salido del fútbol base de Espanyol y Sant Andreu, el pivote se fue a Génova con 15 años par cumplir su sueño de triunfar en el fútbol. Tras una larga y bonita etapa en la Sampdoria, el catalán ha decidido este verano abandonar la entidad 'Blucerchiati' después de unos últimos años complicados y una última temporada que ha sido la que ha acabado por ser la gota que colmara el vaso. Finalmente salvados en la Serie B tras un 'playout' ante la Salernitana que llegó por el descenso administrativo del Brescia, la situación crítica del club llamó a convertirse en un capítulo cerrado de su carrera que no descarta volver a abrir en un futuro.

¿Cómo ha ido la adaptación y el inicio de liga con el Empoli?

El inicio de Liga muy bien. Empecé de titular y lo más importante es que ganamos 3 a 1 y que, obviamente, la victoria te da moral y te da confianza. Además, el primer partido de la temporada oficial que jugamos fue en la Copa de Italia, y también ganamos y pasamos de ronda, y también jugué. La verdad es que ha sido una adaptación muy rápida. Los compañeros, la mayoría ya los conocía, así que en el vestuario también me he integrado súper rápido. También he venido a un equipo donde el míster quiere jugar y proponer. Es un equipo y un míster que se casan muy bien con mis características, y por estas cosas también ha sido bastante fácil la integración. Ahora esperamos que siga todo igual de bien. Sé que seguramente habrá altibajos en la temporada pero esperamos que haya más altos que bajos.

Conoces también la liga, el país, hablas italiano. ¿Ha sido más fácil la adaptación por todo ello?

Sí, yo llevo aquí ya 8 años, esta es mi octava temporada. Vine a Italia con 15 años y ahora llevo ya dos años en la serie B con la Sampdoria. Y el italiano, desde que llegué aquí, en dos meses ya lo hablaba, después fui al colegio italiano, hice la selectividad italiana que se llama la 'Maturità' y me adapté superrápido y ahora ya casi es como si fuera mi primer idioma, que no lo será nunca pero sí que ya estoy completamente integrado en la vida italiana.

Pasas por las canteras de Sant Andreu, Espanyol y te vas muy joven a Italia. ¿Cómo es esta decisión y cómo te llega la oportunidad?

Yo hice siete años en el Espanyol y antes de venir a Italia hice los dos años de cadete en el Sant Andreu, de los que el primero ganamos la Liga y subimos, y el segundo igual. Fue en el segundo año en el que, hice el 'boom'. Era centrocampista, marqué 16 goles, y un ojeador de mi representante, llamado Roberto Calenda, me vio y me llevó. Es un representante muy famoso aquí en Italia y fue él el que me cogió desde pequeño, creyó en mí y me llevó hacia Italia, hacia la Sampdoria. Habían enviado vídeos al club, me habían visto, y me dieron la oportunidad. Firmé mi primer contrato profesional con la 'Samp' con 16 años. Mantengo el mismo representante hasta el día de hoy, y es como si fuera mi padre futbolístico. He estado siempre con él, y le estoy muy agradecido por todas las cosas que me ha ayudado a hacer y hemos conseguido juntos.

Este verano, después de desvincularte con la Sampdoria, tu nombre ha sonado por bastantes equipos, sobre todo aquí en España. ¿Qué te ha hecho decidir por el proyecto el Empoli?

La verdad es que ha sido una decisión difícil porque, obviamente, veía con buenos ojos volver a casa. Pero este proyecto, el del Empoli, me convenció mucho desde el primer día que mi representante me lo dijo. Se hizo todo superrápido, la verdad, se hizo en 3-4 días. En la balanza pesó más de un lado que del otro, porque, como bien has dicho tú antes, el campeonato ya lo conocía, el equipo también lo conocía... conocíamos muchas más cosas de aquí a Italia y del Empoli que volviendo a España. Porque, como te he dicho, yo con 15 años vine aquí a Italia, el fútbol lo he crecido como un chaval italiano. He crecido a la italiana, he jugado a la Serie A, conozco el campeonato de la Serie A y la Serie B, conozco al Empoli, que, además, he jugado varias veces contra ellos. Me tiró más el hecho de quizás no cambiar tan radicalmente y quizás en unos años, siendo otro jugador, porque tendré más años de experiencia, tendré más rodaje, habré crecido y quizás seré un jugador más asentado. Entonces quizás sí que ya será un buen momento para dar un salto a primera o a segunda o poder volver a casa, esto no se sabe nunca, pero ahora mismo la balanza se ha decidido por este motivo.

Y viviste una situación difícil con la Sampdoria la temporada pasada. ¿Cómo se pasó desde dentro del vestuario?

Lamentablemente, el año pasado se vivieron cosas increíbles, la verdad, que con mi corta edad no es que no lo haya vivido, es que tampoco lo he leído por muchos sitios. Fue una temporada que ya desde el principio con las decisiones que se tomaron empezó mal y luego los cuatro cambios de entrenadores creo que tampoco ayudaron a mantener una estabilidad. Y, lamentablemente, cuando entras en un bucle negativo, era muy difícil salirse. Y, la única vez que quizás ganamos uno, dos, incluso tres partidos seguidos, no levantamos cabeza. Luego volvimos a perder, las lesiones... Además, en una temporada no sé si fuimos 40 jugadores, por lo que también es mucho más difícil adaptarse a los compañeros o que los compañeros se adapten a ti. Pasó de todo y lo cierto es que yo me sentía responsable y me sabía muy mal porque, además, le tengo un amor especial a 'Samp' porque ha sido el club que me ha hecho crecer y que me ha hecho cumplir mi sueño. Desde que tenía 16 o 17 años que iba con mi padre a ver los partidos de la Sampdoria, en el estadio, como un aficionado más. Luego pude cumplir mi sueño jugando por el primer equipo, y haber vivido todas estas cosas, por dentro me dolía bastante. También moralmente y anímicamente, fue una temporada muy difícil y también necesité la ayuda de profesionales porque no estaba bien. Al final, gracias a diferentes eventos que pasaron, nos dieron la oportunidad de jugar el play-out. Y allí sí que jugamos como un equipo. Jugamos unos dos buenos partidos y, de hecho, los ganamos ambos 2-0 y nos salvamos. Y al final maquillamos un poco la temporada que, la verdad, fue muy difícil.

Ha sido una temporada que he sufrido mucho porque, además, tengo a mi novia y la familia que han sido siempre de la 'Samp', ha ido al estadio, a la 'curva', y me sentía también con una responsabilidad mayor. Ya me sabía mal que esta situación estuviera ocurriendo en su club, pero que también era mío. Pensé que este ciclo ya había terminado y pese a no estar allí les deseo lo mejor. Tengo compañeros de profesión que son amigos míos y les deseo todo lo mejor. Y tengo también a muchos amigos que son aficionados del club, que son tifosi, que van al estadio y que tanto yo como mi familia, le deseamos lo mejor a la Sampdoria también por esta gente y sobre todo por todos los tifosis que van siempre al estadio y que son una maravilla. Para mí, la gente es la base del club porque, como se dice aquí en Italia, es una 'tifosería' increíble y no se les puede decir nada. Desde que tú estás calentando hasta el minuto 90 o 95, con el resultado que sea, el partido que sea, siguen cantando sin parar un segundo y es un espectáculo que, de verdad, vale la pena ir a verlo. Ya no te digo ni jugar, que es una locura, pero es que ya ir a ver el espectáculo es espectacular y yo les deseo lo mejor.

Llevas toda una vida allí, no acabas renovando... ¿Qué sucede con las negociaciones?

Fue un fin de ciclo. Esto es como una pareja, hay veces que, aunque duela, es mejor separarse por el bien de ambos. Y, obviamente, sin nunca cerrar puertas, porque ya he dicho que a mí en un futuro me gustaría volver a vestir la camiseta de Sampdoria, pero ahora yo tengo que pensar en mi vida y en el Empoli que me ha dado una gran oportunidad. Yo ahora iré a morir con el Empoli, por el Empoli, y sólo pienso en nuestro campeonato, en nuestra temporada. Las cosas han ido así y se debe salir adelante. Estoy contento.

Gerard Yepes, capitán de la Sampdoria / @gerard.yepes

¿Cuáles son tus aspiraciones de futuro y del club?

El objetivo que nos hemos puesto de momento es hacer una buena temporada en la que todos los jugadores del equipo crezcan y ya se verá cuál es nuestro límite y cuánto bien o cuánto mal lo habremos hecho. El objetivo de todos los equipos que juegan en la liga obviamente es ganarla y en este caso subir a la Serie A. En un futuro, el objetivo mío a largo plazo es asentarme en la serie A, sea en esta o en otra primera división. Del equipo, nuestro objetivo desde ahora es crecer todos juntos porque somos un equipo básicamente nuevo, con todos chavales nuevos. Somos el equipo más joven de la serie B, con una edad media de 23 años. Tenemos un entrenador que ya lleva bastantes años demostrando que es un entrenador muy capaz por esta categoría, y es un entrenador que hace crecer muy bien a los jugadores y hace un fútbol muy vistoso, muy ofensivo, mucho de ataque. Es un poco raro por lo que es el fútbol italiano. Con el parón de selecciones tenemos una semana más para trabajar y preparar el siguiente partido.

En alguna entrevista pasada has dicho que eras el Espanyol pero que admiras a Iniesta. ¿Cómo es esto?

Yo soy del Espanyol de familia, por la de mi padre. Desde pequeño íbamos al campo del Espanyol a verlos. Pero todo el mundo miraba el Barça en 2010, 2009, 2011. Había una persona en una punta del mundo y la otra en la otra y cuando jugaba en el Barça todo el mundo lo miraba. Y a mí el jugador que más me gustaba era Iniesta. Además, también va relacionado con el gol que marca en el Mundial con España, que le dedica a Dani Jarque, y se ganó el corazón de toda España y de toda la afición perica. Pero también por su forma de jugar, centrocampista... A mí me encantaba y por eso ha sido siempre mi ídolo. Te podría decir varios jugadores del Espanyol que también me gustan mucho, pero mi ídolo toda la vida ha sido Iniesta.