Gerard Albadalejo: "El nivel de la primera división en Vietnam es como la segunda española"

Gerard Albadalejo (Barcelona, 1983) es un entrenador español muy conocido en el entorno catalán. Ex del Lleida Esportiu, Orihuela, CE Europa, Atlético Saguntino o CF Badalona, el técnico decidió, este verano, emprender su primera aventura internacional dirigiendo al Ninh Binh FC, equipo de la V. League 1, la primera división de Vietnam.

Gerard nos atiende tras una goleada de su equipo por 4 goles a 0 al Thanh Hoa FC en la segunda jornada de liga, un partido que acabó siendo bastante "plácido" para los suyos. De momento, el Nih Binh se mentiene invicto y con pleno de victorias con Albadalejo al mando junto a su cuerpo técnico íntegramente español.

¿Cómo llega esa decisión de emprender tu primera aventura internacional?

Estaba algo 'quemado' del fútbol de Segunda B y de Tercera porque siempre es lo mismo, proyectos complicados, no hay mucho dinero... Entonces, ya hacía tiempo que valoraba la opción de poder salir fuera, pero las cosas que me habían salido años atrás no me acababan de gustar: entrenar fútbol base, estar en algún cuerpo técnico para llenar... No acababa de motivarme. Pero me motivó todo lo que me contaron cuando surgió esta posibilidad. Esto fue en mayo del año pasado, justo antes de l'Aplec del Cargol (una fiesta de Lleida), y me lo pierdo porque vengo aquí a cerrarlo todo. También em convenció el hecho de que me permitiesen traer a 5 personas españolas conmigo porque para mí es muy importante. No es lo mismo venir a un proyecto así solo... que venir acompañado.

¿Habías coincidido antes con todos ellos?

Un poco de todo. Cuando cierro mi fichaje empiezo a trabajar en traer gente. Al principio hablo con gente que conocía, a ver la disponibilidad. Con el preparador físico ya habíamos trabajado juntos. En el caso de mi asistente, Josep Maria, no habíamos trabajado juntos en un equipo, pero son muchos años que nos conocemos, y buscaba un perfil como el suyo que trajera experiencia internacional, que fuera una persona tranquila, que pudiera darme calma, que pudiera ayudarme a relacionarme con el entorno. Es capaz de adaptarse a cualquier país del mundo y rápido, y era algo que él buscaba. Con el entrenador de porteros teníamos cerrrado uno que finalmente no le dejaron salir desde su club y tuvimos que llevar a otra opción. Y sobre los analistas y fisios, nos ha costado bastante encontrar, pero fuimos presentando currículums y fuimos haciendo entrevistas, y al final cerré ese 'staff' español.

Gerard Albadalejo con su asistente, Josep Maria Roma / Ninh Binh FC

Fichasteis también a jugadores españoles como Víctor Morales y Alfredo Pedraza.

Sí, los dos, pero en acabar pretemporada han vuelto a España. No se han quedado finalmente en la plantilla porque no se adaptaban al contexto de aquí. El clima era muy duro para ellos, y lo estaban pasando mal, la verdad. Y entonces acordamos que rescindiera el contrato y que volvieran.

Parece que hay buen equipo. ¿Cuál es ese objetivo de la temporada?

El primer objetivo era intentar formar un equipo que fuera poderoso aquí en Vietnam. Intentar firmar jugadores vietnamitas de un nivel alto nivel selección nacional. Después intentar llevar jugadores extranjeros de nivel alto, que puedes tener 4 como máximo. En España quizás no serían top, pero aquí son jugadores muy buenos, con experiencia, por ejemplo, en Portugal, Japón, primera división de Brasil... al final queríamos jugadores que marcaran la diferencia. También queremos intentar introduir jugadores jóvenes de proyección vietnamitas, que estuvieran jugando en las selecciones sub 21 o 23 de Vietnam. Y finalmente, intentar, que esto todavía estamos en proceso, poder fichar a algún jugador extranjero, pero que tuviera pasaporte vietnamita, porque así, en vez de 4 extranjeros, es como si tuvieran 5 o 6. Creo que hemos hecho una plantilla suficientemente buena para intentar estar en el grupo de cabeza. Evidentemente que la ilusión de todos es conseguir, al final de Liga, estar en el grupo de arriba, y tener opciones de ganar títulos, pero sabemos que también es muy difícil. Esto va relacionado con un objetivo que nos hemos marcado a medio o largo plazo, que es ser referencia a nivel del país por nuestro modelo de juego más español, más europeo. Queremos imponer un modelo más de control de pelota, ataque, y ser valientes y con la presión avanzada, que no más el juego vietnamita, que es estar repliegue en tu campo, hacer ransiciones, juego directo... Estamos intentando cambiar esto.

El Ninh Binh FC de Gerard Albadalejo / Ninh Binh FC

¿Cómo es distinto el fútbol en Vietnam?

Hay diferencias, que son notorias, sobre todo, primero, en la cultura. A nivel cultural, ellos entienden la vida, no sólo el deporte, de forma diferente que nosotros, y a eso también debes adaptarte, porque va relacionado después con el día a día del fútbol. Ellos, por ejemplo, no tienen la cultura de estar juntos en el vestuario. Esa cultura de unión ellos la hacen en el hotel. En el vestuario, entran, se cambian y se marchan. Después, a nivel deportivo, yo creo que tácticamente es donde más podemos incidir nosotros. Creo que los conceptos que les enseñan en el fútbol vietnamita provocan muchos errores, que a nivel europeo esto no lo contemplamos así. A nivel técnico, creo que tenemos unos jugadores que son de un nivel muy alto, y el jugador vietnamita es bueno técnicamente. Además, son muy rápidos jugando, y las cosas se hacen a un contacto, y lo hacen bien. Y físicamente, hay de todo. Hay jugadores que realmente son jugadores con un potencial físico brutal, y otros que les cuesta bastante más. En Europa o en España sí que es verdad que todo es muy similar, no existen estas diferencias, pero aquí sí. Una vez vistos todos los equipos de la liga, te das cuenta que es un nivel segunda división española, y me pensaba que era menos. Y quizás nosotros podríamos plantar cara con algún equipo de primera, de la parte baja, claro.

¿Hay algún jugador que ya has entrenado, o algún tipo de perfil de jugador que te llevarías porque crees que encajaría?

Cada vez que me hacen esta pregunta lo veo más difícil porque del concepto que teníamos principalmente a la llegada, ahora hemos cambiado mucho. Vemos que el jugador vietnamita es un jugador realmente con nivel alto y con experiencia, porque por una parte, juegan en primera división, y por otra porque son internacionales y juegan partidos de máximo nivel durante el año contra selecciones potentes del continente asiático. Entonces, el nivel es muy alto. Y al final sí que me llevaría jugadores españoles, pero me intentaría llevar jugadores que estuvieran en Segunda División A (LaLiga Hypermotion). Más bajo de Segunda A creo que el ritmo le superaría. Aquí es un ritmo muy alto de juego, pero, aparte, el clima es durísimo: son más de 30 grados y más de 80% de humedad. Son unas condiciones extremas para jugar al fútbol. Entonces, o eres un superdotado físico o eres un superdotado técnico, con lo que físicamente no estás muy bien, pero eres tan bueno técnicamente que lo suples. Por eso te digo que un jugador, al menos, de Segunda A.

El cuerpo técnico del Ninh Binh FC / Ninh Binh FC

¿Qué les dirías a este tipo de jugadores para convencerles o qué es lo que te dijeron a ti?

El proyecto. Es un país que está en una evolución muy grande y notoria, en el que se está haciendo una inversión económica muy alta, con infraestructuras, con la idea mejorar la liga, la visibilidad... con crecer. Y con un claro objetivo, que es la selección nacional. Quieren que en 2030 o 2034 la selección absoluta de Vietnam participe en el Mundial por lo que el gobierno está invirtiendo mucho dinero con los clubs y con los propietarios para que esto ocurra. Están captando cada vez a jugadores de más nivel. Al final, lo que puedo decirle a un jugador español es, que por una parte, es una liga que está en clara expansión, que tiene un seguimiento brutal y que, al final, juegas en estadios que están muy bien y son grandes, que hay mucha gente que está detrás de los clubs, que el nivel es alto. Realmente, no vas a una liga a pasearte, es una liga que, como no vengas preparado, harás el ridículo. Y, por otra parte, por supuesto, ganarás un dinero que en España no lo ganarás.