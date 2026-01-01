Georgi Minoungou, el jugador semiciego que lidera a una 'tapada' en la Copa África

La Copa África es una de las competiciones con más historias humanas detrás de las estrellas de la competición. Una de ellas está en la selección de Burkina Faso, una de las 'tapadas' de la AFCON 2025 que estará en los octavos de final.

El país del Oeste africano venció por 0 a 2 a Sudán este miércoles, y se enfrentará a la siempre poderosa Costa de Marfil el próximo martes. En la plantilla, uno de los futbolistas que destacan es Georgi Minoungou, jugador del Seattle Sounders de la MLS, que tiene una historia realmente inspiradora.

La pretemporada de los Sounders en Marbella, España en 2023 fue casi definitiva para Minoungou. Una grave infección hizo que se tuviera que someter a una cirugía urgente y que casi perdiera su ojo izquierdo, afectando su visión. Algo que, tal y como él ha declarado en alguna ocasión, casi le aleja también del fútbol. Los médicos le recomendaron acabar su carrera, pero él no quiso darse por vencido.

“Tengo un solo ojo, pero puedo hacerlo mejor que quienes tienen dos. Esa es mi mentalidad”, dijo recientemente el jugador de 22 años en una entrevista antes del Mundial de Clubes de 2025, competición que jugó con la camiseta del conjunto norteamericano. Actualmente, el extremo tiene solo visión en uno de sus ojos, pero eso no le impide seguir siendo clave para 'Los Potros'.

“Con un solo ojo, puedo ver más lejos que muchos con dos", dijo el futbolista a DAZN. “Fue uno de mis momentos más difíciles. Era mi oportunidad de conseguir un contrato con el primer equipo y luego no sé qué pasó. Entrenamiento tras entrenamiento, mi ojo empezó a tener problemas y luego tuve que operarme”.

Minoungou fichó por primera vez un contrato profesional con el MFK Vyškov de la República Checa en 2021 antes de dar el salto de forma definitiva al Tacoma Defiance, filial de Seattle Sounders, en el mercado de invierno de 2023.

Georgi Minoungou, con Seattle Sounders / FIFA

Además, estos octavos de final serán un partido especial para él. Nacido en Batiebly-Douibly, Costa de Marfil, se naturalizó burkinés para facilitar su sueño de ser internacional. Ahora, su historia puede tener un capítulo aún más épico si su 'humilde' selección consigue eliminar a uno de los grandes del continente.