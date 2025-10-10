Dos genialidades de Mbappé desatascan a una pobre Francia

Francia venció a Azerbaiyán (3-0) en la tercera jornada de los Clasificatorios para el Mundial 2026. Kylian Mbappé fue decisivo con un gol y una asistencia, aunque tuvo que retirarse del terreno de juego por unas molestias tras una acción en el centro del campo.

Francia - Azerbaiyán Clasificatorio Mundial 2026 Francia 3 0 Azerbaiyán Alineaciones FRANCIA Maignan; Gusto, Upamecano, Saliba, Hernández; Rabiot (Camavinga, 71'), Thuram, Olise (Akiliouche, 71'); Ekitike (Mateta, 80'), Coman (Nkunku, 79') y Mbappé (Thauvin, 83') AZERBAIYÁN Mahammadaliyev; Aliyev (Mammadov, 70'), Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquiyev; Bayramov (Dashdamirov, 79'), Khaybulaev (Khachayev, 79'), Mahmudov, Ahmadzada (Qurbanly, 61'); Emreli (Akhundzade, 71')

El planteamiento del partido fue el que se esperaba. La posesión la monopolizó el combinado de Deschamps, mientras Azerbaiyán esperaba en su área con cierta comodidad. Y es que Francia no lograba intimidar al guardameta ni sacar disparos peligrosos. Todos los intentos se iban desviados o eran repelados por uno de los defensas visitantes.

Azerbaiyán no podía salir de su campo, pero los minutos pasaban y el marcador no se movía. Coman lo intentó varias veces por banda izquierda, pero varias veces se trastabilló él mismo cuando buscaba el regate. El primer disparo realmente peligroso del partido no llegó hasta el minuto 42, cuando Ekitike probó a Mahammadaliyev con un derechazo pegado al palo corto.

Kylian Mbappé, lastimándose tras una acción / YOAN VALAT

Cuando ya se daba por hecho el empate al descanso, llegó el jugador diferencial. El de siempre. Si Francia no estaba fina de cara a portería, llegó Kylian Mbappé para dinamitarlo todo. El jugador del Real Madrid agarró el balón prácticamente desde el centro del campo y empezó a regatear a todo aquel que le intentara impedir llegar a puerta. Uno tras otro. Fue así como se acabó internando en el área y sacando un disparo seco e imparable para el guardameta.

El espectacular tanto de Mbappé camufló una primera parte muy pobre de los 'bleus'. No tanto por el dominio del balón, sino por la falta de efectividad de cara a puerta y de soluciones para generar jugadas peligrosas ante un rival claramente inferior. El capitán no quiso perderse el partido a pesar del pequeño esguince de tobillo que sufrió contra el Villarreal.

La segunda parte fue muy similar a la primera, aunque el cansancio de los visitantes permitió a los franceses llegar con más facilidad. En el 48, Ekitike tuvo el segundo para los de Deschamps con un derechazo cruzado, pero el balón dio en el poste y salió disparado hacia la banda. Francia salió del túnel de vestuarios con intensidad. Con la intención de asegurar el partido cuanto antes.

Invicto de Francia

Transcurrido un cuarto de hora del segundo tiempo, los 'bleus' apretaron todavía más, ante una Azerbaiyán que no llegaba a todas las ayudas por el desgaste físico. Mbappé tuvo su doblete tras una carrera iniciada en campo propio, pero el disparo lo desvió ligeramente Krivotsyuk y el balón pasó por encima del larguero.

En la siguiente jugada llegaría el segundo gol del partido. Y volvería a intervenir Mbappé. Un magnífico centro acabó en la cabeza de Rabiot, que colocó el testarazo pegado al palo izquierdo del guardameta y certificaría la victoria de los galos. Thauvin, en los últimos minutos del partido, marcaría el tercero con una gran volea. Con esta victoria, Francia se mantiene invicta en la fase de grupos, con tres victorias en tres encuentros.