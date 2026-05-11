El 'General Mbappé', ausente en el Clásico y meme en la Bundesliga

Kylian Mbappé fue protagonista del Clásico, aunque esta vez sin pisar el césped. El delantero francés no entró en la convocatoria del Real Madrid para visitar el Camp Nou tras una semana cargada de polémica por sus decisiones fuera del terreno de juego.

Mientras su equipo acumulaba bochornos, peleas y agresiones entre compañeros, incluida una surrealista rueda de prensa del entrenador, Álvaro Arbeloa, quien deslizó que lo que más le preocupó de todo lo que sucedió en el vestuario blanco fue que trascendiera a la prensa, el francés estaba centrado en otras cosas.

Mbappé, en el entrenamiento clave para saber si estará en el Clásico / Real Madrid

Su ausencia final, motivada por unas molestias musculares en la pierna izquierda, no sorprendió a muchos madridistas, que consideran que no puso mucho de su parte para estar presente en el feudo culé, donde el Barça se proclamó campeón de Liga en un escenario idílico. Por lo menos, sí encendió la tele desde casa para seguir el encuentro. O almenos, eso mostró en sus redes sociales.

El guiño de Undav en Alemania

Horas antes del festival que se regaló el equipo de Flick en casa y ante el eterno rival, en Alemania bromeaban con Mbappé con una celebración que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El Stuttgart se impuso al Bayer Leverkusen por 3-1 en la jornada 33 de la Bundesliga y Deniz Undav, autor del tercer gol, se acordó de un meme que circula por internet sobre el delantero francés, en el que lo visten de “Comandante”.

“Los chicos me llaman Comandante Deniz. Como en los memes con Mbappé. Hace dos semanas acordamos que yo haría la celebración alguna vez. Desafortunadamente, desde entonces no había marcado. Así que hoy lo hemos compensado”, comentó el propio Deniz tras el choque.

La celebración, por tanto, no fue casual. El vestuario llevaba semanas esperando que Deniz se reencontrase con el gol para poder sacar adelante una broma interna nacida del universo viral que rodea a Mbappé. La sequía del jugador retrasó el momento, pero el tanto de este domingo permitió saldar la cuenta pendiente. El “Comandante Deniz” por fin pudo salir a la luz.

Noticias relacionadas

Así, Mbappé acabó apareciendo de forma indirecta un poco antes de que su equipo cayese en el Camp Nou en una derrota que ya es historia del fútbol español. No todos los días se gana una Liga en casa y ante el eterno rival.