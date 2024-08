De Gea se sincera en su presentación con la Fiorentina

David De Gea vuelve a los terrenos de juego. El guardameta español no ha dado ni mucho menos por finalizada su carrera como futbolista profesional y ha sido presentado como nuevo jugador de la Fiorentina, donde no ha dudado en aclarar las dudas y los rumores de los últimos meses.

“Estoy muy contento por estar aquí y es un orgullo representar la camiseta viola. Lo daré todo", ha afirmado el guardameta español, que había hecho un largo parón en su carrera tras defender la portería del Manchester United durante 12 temporadas.

Un parón que ha puesto en duda su nivel actual, aunque él lo tiene claro. "Estoy muy bien, he entrenado más intensamente todavía de lo que hacía con el equipo. Me siento al 100% y no veo la hora de empezar”. En la portería, tendrá que competir con Pietro Terracciano por la titularidad.

Además, a pesar de su desaparición futbolística, De Gea nunca pensó en retirarse de este deporte. "No he jugado, pero no estuve parado. Entrené porque sabía que volvería. Fueron entrenamientos duros, aunque en solitario. Jugué 12 años en un club importantísimo como es el United y mi corazón siempre estará allí, pero ahora vuelvo a empezar”.

Florencia, una ciudad bonita

El guardameta español tuvo varias ofertas, pero se decantó por Italia. "Tuve varias, pero quería jugar en la Serie A y la negociación con la Fiorentina fue muy rápida. Siempre pensé que era el mejor destino posible”. Un destino más "bonito" que Manchester, teniendo en cuenta las declaraciones de Edurne, su pareja, hace unos años sobre la ciudad inglesa.

"Yo solo pienso en el fútbol, si luego la ciudad también es bonita, pues mejor. Y por suerte Florencia lo es”, aclaró De Gea, que inicia una nueva etapa en el fútbol profesional a sus 33 años de edad en la Serie A y también en Europa, donde su equipo jugará en la Conference League.