Gattuso hace campaña por Nuno Tavares: "Debería estar en el Real Madrid"

Se preguntarán quién es Nuno Tavares y por qué su nombre ha sido relacionado con el Real Madrid. Pues bien, el luso es un poderoso lateral izquierdo que está rindiendo a un gran nivel en las filas de la Lazio. Tras pasar por Benfica, Arsenal, Olympique de Marsella y Nottingham Forest, se incorporó al conjunto 'biancoceleste' en calidad de cedido por el Arsenal. Posteriormente, la Lazio ejecutó su opción de compra en el verano de 2025, valorada en unos cinco millones de euros.

¿Y quién le colocó en la órbita madridista? Su propio entrenador, Gennaro Gattuso. A modo de elogio, el italiano dejó unas sorprendentes declaraciones a pie de campo, en los prolegómenos del Lazio-Milan: "Siempre he dicho que Nuno Tavares es un jugador de nivel Real Madrid", afirmó a 'DAZN'.

Compartió una curiosa reflexión: "Voy a poner un ejemplo que utilicé hace unos días, en una conversación con unos amigos y con Angelo Fabiani: 'si sus padres fallecieran y él recibiera una herencia de 100 millones, todo desaparecería en cinco años'. Su carrera se resume en eso. Un jugador de su calidad podría haber jugado 10 años en el Real Madrid".

Nuno Tavares, en un partido con la Lazio / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El portugués fue titular y disputó los noventa minutos de un encuentro que acabó 2-2. Gattuso continuó con su particular campaña: "Debería estar en el Real Madrid. Lo tiene todo, tiene velocidad, pie derecho, pie izquierdo. Es inusual, pero después de un partido necesita su tiempo para recuperarse, pero es un buen chico, tienes que meterte en su cabeza y hacer que lo entienda. Sabe que tiene talento y podría haber tenido 10 o 12 años en el Real Madrid con sus cualidades. Solo tienes que hacer que lo entienda".

Noticias relacionadas

Mourinho no anda precisamente escaso de laterales izquierdos. Tiene a Carreras, Cucurella... y al eterno lesionado Mendy. El de Alella parte, a priori, como titular por delante del gallego, que se ha empeñado en ponérselo difícil a The Special One. Aprovechó su titularidad ante el Rayo para reivindicarse: provocó el penalti del 1-0 y marcó el segundo tras una gran pared con Mbappé.