Gas pimienta y gases lacrimógenos: La policía salta al césped y desata el caos tras 17 expulsiones

El futbol boliviano vivió esta semana uno de los episodios más lamentables jamás vistos. Fue un auténtico caos. Los dos equipos perdieron completamente los papeles y el estadio se convirtió en una auténtica batalla campal. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Bolivia, disputado entre Real Oruro y Blooming, equipos de la Primera División Profesional, desató una escena caótica que pasará a la historia.

La tensión comenzó cuando el árbitro del partido, Renán Castillo, señaló el final del encuentro. Discusiones entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de Blooming encendieron los ánimos del equipo local. Lo que comenzó como un cruce verbal creció rápidamente hasta transformarse en un caos en la zona cercana a los vestuarios, obligando a la intervención de la Policía.

Un final de partido muy tenso

Las cámaras captaron cómo el incidente se extendió por diferentes sectores del campo. El técnico de Blooming, Mauricio Soria, intentó calmar a algunos futbolistas, pero en otras zonas ya se producían empujones y golpes entre integrantes de ambos equipos. La situación se volvió inmanejable en cuestión de segundos.

En medio del caos, jugadores como Julio Vila y Sebastián Zeballos, de Real Oruro, se enfrentaron con futbolistas de Blooming, y varios miembros de los cuerpos técnicos también se sumaron a la pelea. El ambiente, lejos de apaciguarse, se fue agravando con cada nuevo incidente. Para detener la violencia, la Policía lanzó gases lacrimógenos y gas pimienta, lo que terminó afectando incluso a quienes no estaban involucrados directamente en los altercados. Aun así, la calma no volvió de inmediato y se vivieron minutos de confusión y descontrol dentro del estadio Jesús Bermúdez.

Entre los lesionados se encontró el entrenador de Real Oruro, Marcelo Robledo, quien se vio envuelto en una confrontación con personal del club cruceño. Robledo terminó siendo trasladado a un centro médico por los golpes recibidos. Del lado de Blooming, un integrante del área de logística sufrió una fractura en la cara que requirió cirugía.

Consecuencias severas... y récord de expulsiones

El árbitro dejó constancia de lo ocurrido en el acta, que reveló la magnitud de la pelea: 17 expulsados en total, entre jugadores, entrenadores y miembros del cuerpo médico de ambos clubes. Las autoridades disciplinarias deberán evaluar el caso y decidir las sanciones correspondientes, que podrían incluir suspensiones prolongadas y multas económicas.

El incidente provocó una fuerte repercusión en el país, ya que las imágenes de la pelea circularon rápidamente y mostraron una situación completamente alejada del espíritu deportivo.