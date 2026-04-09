Garnacho, sentenciado en el Chelsea: hay interés en Argentina

Alejandro Garnacho podría cambiar de aires la próxima temporada. En Inglaterra ha crecido de forma exponencial en las últimas horas el rumor de que el internacional argentino pueda abandonar las filas del equipo 'blue' este verano, y su nuevo equipo podría estar en Argentina.

De hecho, según informa 'TyC Sports', el River Plate es el club que se habría puesto ya en contacto con el entorno del futbolista. En concreto, Eduardo Coudet habría hablado personalmente con el jugador y le habría ofrecido la posibilidad de jugar en el Monumental un año en calidad de cedido.

Acorde a las informaciones, el Chelsea estaría dispuesto a aceptar el movimiento ya que sus actuaciones esta temporada en Stamford Bridge no han acabado de convencer. En las oficinas londinenses se preferiría la cesión a una venta ya que se ve difícil que una oferta pueda llegar a igualar la inversión hecha por él el pasado verano, de unos 46 millones de euros.

En 37 partidos como 'blue' en todas las competiciones de la campaña 2025/26, Granacho suma ocho goles y cuarto asistencias en casi 2.000 minutos jugados, con solo un gol en Premier League.

Granacho, pese a tener raíces argentinas, se formó en el fútbol base español, en las filas del Getafe y del Atlético de Madrid, antes de poner rumbo de joven a la academia del Manchester United.

Dudas en Argentina por su guiño a Boca Juniors

El rumor no ha sido muy bien recibido en el país sudamericano por unas declaraciones del internacional con la Albiceleste en mayo de 2024, en las que afirmó que su familia siempre había sido aficionada a Boca Juniors, el eterno rival de las gallinas.

"Mi familia siempre ha sido fan de Boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo. Boca Juniors", dijo el 'bichito' en una entrevista con ESPN." El fútbol argentino no se da a conocer tanto como el europeo, pero los partidos de la Copa Libertadores o partidos de River y Boca sí me gustan seguirlos".

Además, River tendría que negociar con el Chelsea cómo poder asumir su alto salario. En Londres, Garnacho es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, lo que se estima que sus honorarios llegan hasta unas 100.000 libras semanales, una cifra casi inalcanzable de forma íntegra para el club de Buenos Aires.

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En el país se entiende el movimiento con un nuevo intento de volver a la selección. A las puertas del Mundial de 2026, el joven futbolista de 21 años no forma parte de una convocatoria de Scaloni desde las eliminatorias sudamericanas de finales de 2024. Sus últimos minutos con la albiceleste fueron el 15 de noviembre de ese año en la derrota ante Paraguay (2-1).