Garnacho incendia las redes sociales borrando las publicaciones con el Chelsea

Alejandro Garnacho, que destacó en su etapa con el Manchester United, pasó a ser jugador del Chelsea FC a finales de la temporada 24/25. El objetivo del hispano-argentino, cuando abandonó Old Trafford en verano, era acumular más minutos e importancia para ser valorado en el Mundial de 2026.

El fichaje del extremo, que dejó unos 46 millones en las arcas del Manchester United, no ha salido como Garnacho deseaba. En la actual temporada, el joven extremo ha disputado 38 partidos en donde ha acumulado 1.958 minutos, marcando 8 goles y dando 4 asistencias, a falta de 6 jornadas de la Premier League y a la espera de disputar la semifinal de la FA Cup ante el Leeds.

En cambio, en la pasada campaña 24/25 con el Manchester United, Garnacho disputó 58 partidos y más de 3.500 minutos. El jugador del Chelsea anotó 11 goles y repartió 10 asistencias durante esa temporada, unos números que condenan la decisión del argentino de firmar por los 'Blues'.

Ahora, en medio de un proceso de comprensión por su error, Garnacho 'la ha liado' en la red social TikTok. El argentino decidió borrar todo el contenido del Chelsea publicado en su perfil. Además, el jugador sorprendió reposteando dos publicaciones en la misma aplicación, en donde denotó la añoranza que sentía hacia los días en los que formó parte del conjunto de los 'Red Devils'.

En las últimas horas, el argentino ha seguido incendiando las redes cuando eliminó uno de los compartidos relativos al Manchester United en un intento por 'calmar las aguas'. Su cuenta actual de TikTok no presenta apenas afecto por los 'blues', a excepción de algún compartido y la foto de perfil.

Con este gesto, el argentino ha querido mandar un mensaje implícito al Chelsea y a su entrenador Liam Rosenior, insinuando que estaba mejor en Manchester y que extraña pisar el verde de los 'Red Devils'.

No es la primera vez que Garnacho protagoniza una polémica en redes sociales. El argentino ya fue noticia en enero cuando respondió a la destitución de su exentrenador del Manchester United, Rúben Amorim; el extremo 'blue' reaccionó a una publicación de Instagram con un 'me gusta', un gesto que generó revuelo en el club y puso en duda la implicación del futbolista.

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La temporada irregular del argentino, sumada a las múltiples posibilidades que pueden ir delante de Garnacho en la lista de Scaloni, hacen que la participación del jugador del Chelsea en la Copa del Mundo de Estados Unidos sea a día de hoy una opción más bien improbable.