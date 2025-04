Gareth Southgate cambia el banquillo por el ladrillo

La vida da muchas vueltas. Y el caso de Gareth Southgate es todo un ejemplo. El técnico dimitió como seleccionador de Inglaterra después de perder la final de la Eurocopa ante España. La derrota frente al combinado español se convirtió en el segundo tropiezo en el partido por el título de una Eurocopa, puesto que cuatro años antes también fueron sometidos por Italia.

Siempre a las puertas de los grandes trofeos, el estilo de juego de Southgate tampoco acompañó. En un conjunto lleno de jugadores de primer nivel y con mucha calidad, como Foden, Bellingham, Harry Kane o Declan Rice, el técnico optaba por el conservadorismo y el pragmatismo. Y no funcionó.

Sin títulos ni un estilo atractivo, la andadura de Gareth Southgate llegó a su fin el pasado verano. En su lugar, Thomas Tuchel aterrizó en la selección de Inglaterra, en un intento de cambiar la mala dinámica del equipo nacional de cara a los próximos grandes torneos internacionales.

Ya fuera del fútbol, Southgate ha decidido empezar un camino muy diferente. En estos momentos, el exseleccionador inglés forma parte de la dirección de MAS Investment Holdings Limited, empresa al frente de una cartera inmobiliaria de 7,2 millones de euros.

Gareth Southgate explicó el pasado mes de octubre que se estaba planteando tomarse un año de descanso antes de considerar alguna oferta para volver a los banquillos. Pero la realidad es muy diferente. A través de una publicación de Linkedin, el entrenador apuntó a la posibilidad de dejar el mundo del fútbol definitivamente.

La publicación de Southgate en Linkedin

"Después de ocho años desempeñando uno de los roles de más alto perfil en el fútbol mundial, me estoy tomando un tiempo consciente para reflexionar sobre lo que viví y pensar profundamente en lo que viene después. El peso del rol, con la responsabilidad única que conllevaba, era algo que pocos llegaban a experimentar. Sin embargo, quizás lo más difícil de replicar sea el sentido de propósito.

Incluso en los momentos más difíciles, ya fuera tras derrotas desgarradoras o bajo un intenso escrutinio mediático, fui plenamente consciente de la necesidad de mantener la dignidad y demostrar un liderazgo firme. Esto no solo era para los jugadores y el personal que me acompañaban, sino también para los millones de jóvenes que nos observaban, quienes podrían encontrar inspiración y esperanza en lo que hacemos.

Este propósito superior me mantuvo en el buen camino, me dio estructura, hizo mi vida más plena y será extremadamente difícil de replicar. Por eso no limito mis opciones futuras a seguir como entrenador de fútbol.

Me siento cómodo con este periodo de exploración y sin tener todas las respuestas. Sigo el consejo que le daría a cualquier joven sin una visión clara de carrera: sigue aprendiendo, construye o explora tu red de contactos, busca diferentes experiencias de vida y, cuando decidas qué sigue, no habrá nada correcto o incorrecto, solo un camino u otro.

Por ahora, estoy encontrando mi propósito necesario dentro de todo eso, siendo capaz de mantener los días apoyando a las organizaciones benéficas que elegí. No soy el único cincuentón que está considerando un cambio de dirección".