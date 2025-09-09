¡Gareth Bale sale del retiro!

La carrera de Garteh Bale es digna de estudio. Con un palmarés espectacular y un talento a la altura de muy pocos futbolistas, el jugador galés puso fin a su trayectoria profesional de forma prematura.

Lo hizo en 2023 para centrarse en su mayor hobby, el golf, tras una última etapa en Los Angeles FC después de haber tocado la gloria con el Real Madrid. Ahora, casi tres años después, Bale volverá a vestirse de corto.

La vida del exfutbolista cambió radicalmente desde que tomó la decisión de colgar las botas en enero de 2023. Bale comenzó a disfrutar de su vida de retirado jugando al golf. Se llegó incluso a especular con su posible profesionalización, aunque él mismo se encargó de desmentirlo asegurando que sus partidas con amigos nada tienen que ver con el golf de verdad.

Duelo de estrellas

Vinculado todavía al fútbol como comentarista habitual de 'TNT Sports', el extremo galés recuperará sus botas del fondo del armario para regresar este mismo fin de semana a los terrenos de juego.

Tres años después de aquel último Gales-Inglaterra el 29 de noviembre de 2022, Bale vuelve en el contexto de la disputa de un partido de estrellas entre el FC Spear y el Shield United, en Seúl, Corea del Sur.

El duelo tendrá lugar el domingo 14 de septiembre, aunque ya desde el sábado día 13 se llevarán a cabo exhibiciones y eventos en el Estadio Mundialista de Seúl de la capital de Corea del Sur. Las entradas para la experiencia en vivo se agotaron en apenas minutos, si bien el duelo entre 'ataques y defensas' podrá seguirse a través de internet.

Gareth Bale no será la única leyenda presente en el encuentro, organizado por la desarrolladora de videojuegos surcoreana NEXON. El que fuera internacional con Gales estará bien acompañado por jugadores de la talla de Thierry Henry, Kaká, Ronaldinho o Wayne Rooney. En el equipo rival, el Shield United -un equipo más defensivo- estarán Carles Puyol, Ferdinand, Nesta y Vidic, entre otros.