‘Ganito', el autor del brutal atraco en la casa de Donnarumma, condenado a 9 años de cárcel

El tribunal penal de París condenó a Ilyas Kherbouch, conocido como “Ganito” y de 21 años, a nueve años de prisión y una multa de 80.000 euros por su papel como principal instigador del violento allanamiento de la vivienda de Gianluigi Donnarumma y su pareja, Alessia Elefante, ocurrido en julio de 2023.

El juicio estuvo marcado por momentos de gran tensión y tuvo que ser interrumpido debido a insultos y amenazas. El asalto tuvo lugar durante la madrugada del 20 al 21 de julio de 2023, cuando Donnarumma y Elefante se encontraban durmiendo en su domicilio de París.

Un grupo de delincuentes irrumpió en la casa, los amenazó y los ató mientras registraba las diferentes estancias en busca de objetos de valor. La pareja vivió una noche que el propio portero italiano describió posteriormente como un momento de profundo terror.

Según los documentos judiciales difundidos durante el proceso, Donnarumma fue despertado por uno de los ladrones, que le hizo el gesto de guardar silencio antes de golpearlo en el rostro y amenazar con un cuchillo. Los asaltantes reclamaban principalmente relojes y dinero. El entonces portero del PSG terminó mostrando un Audemars Piguet que tenía en el dormitorio.

La mujer, Alessia, sufrió un aborto

Su mujer también fue despertada durante el robo y entregó a los delincuentes un reloj Cartier, varias joyas y más de 2.000 euros en efectivo. Sin embargo, los asaltantes continuaron exigiendo información sobre la caja fuerte. Cuando la joven aseguró que desconocía la combinación, los delincuentes reaccionaron violentamente, tirándole del pelo y golpeándola en los muslos, pese a que les informó de que estaba embarazada.

Al final Donnarumma proporcionó a los ladrones la clave de la caja fuerte, aunque en su interior no encontraron nada. En total, el botín obtenido durante el asalto fue valorado en alrededor de 500.000 euros. Tras abandonar la vivienda, los delincuentes se refugiaron en un hotel cercano, cuyos empleados alertaron a la policía. Donnarumma y Elefante fueron posteriormente atendidos y trasladados a un hospital para ser examinados.

El caso ha tenido consecuencias especialmente graves para la pareja. Además del impacto psicológico provocado por el asalto. Elefante sufrió un aborto espontáneo poco tiempo después. Aunque las lesiones físicas de Donnarumma fueron consideradas leves, el episodio quedó marcado por la violencia empleada durante el robo y por el hecho de que ambos fueron retenidos y amenazados dentro de su propia vivienda.

Eran 5 asaltantes

Kherbouch no fue el único acusado en el proceso. Khyan Mamouni, de 22 años y señalado por la acusación como otro de los cerebros de la operación, fue absuelto. Dos de los asaltantes, que eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, recibieron condenas de tres y cuatro años de prisión, mientras que Moktar Diop, de 24 años, reconoció su participación, aunque negó haber ejercido violencia.

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Tras conocerse la sentencia, el abogado de Kherbouch lamentó las condiciones en las que se desarrolló el proceso y afirmó: “No se pudieron dar las condiciones de serenidad que merecía este caso”, dijo.