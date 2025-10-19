Así ha ganado Messi el Botín de Oro de la MLS con 38 años

Leo Messi en insaciable. Si alguien se pensaba que el argentino iba a la MLS a vivir un retiro a medio gas, la realidad está demostrando todo lo contrario. Y es que un ganador nato como el argentino no entiende de medias tintas, ni siquiera en el ocaso de la carrera más legendaria de cualquier futbolista en todo el mundo. Su último logro, ser coronado como 'Golden Boot' de la Major ha sido un buen recordatorio de ello.

Llegó el 'Decision Day' en la MLS, un día especial en la competición que marca el final de la temporada regular. Y con el desenlace del curso llegó también el último recital de Leo Messi en Estados Unidos, que ha llevado a su equipo a cuestas hacia los 'playoffs' del campeonato, el único título que le falta por ganar al argentino. El Inter Miami deberá disputar la ronda del 'KO' tras terminar terceros en la Conferencia Este, aunque con el canterano azulgrana en el terreno de juego, las opciones de ganar aumentan drásticamente.

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/8UUpchR956 — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Leo terminó la temporada con un triplete de goles contra Nashville que confirmó la condición de 'Golden Boot' del argentino este curso en la MLS. Son 29 goles en 28 partidos los que ha anotado Messi, con nueve dobletes más otras 19 asistencias que recordaron que el '10' todavía sigue siendo el mejor a sus 38 años.

Goles desde fuera del área, regates imposibles, definiciones a la altura del mejor de todos los tiempos... el recital de tantos de Leo Messi esta temporada en el Inter Miami ha sido prácticamente infinito. De esta manera, el argentino vuelve a ganar el trofeo 'pichichi' por primera vez desde la temporada 2020-2021, cuando lo ganó con el FC Barcelona.

Los 29 goles de Messi en la MLS

🚨 LES 29 BUTS DE LEO MESSI (38 ANS) DE CETTE SAISON RÉGULIÈRE EN MLS ! 🐐🇦🇷pic.twitter.com/XhqplT8IRg — INTER-MESSI FR (@IntermiamiFR_) October 19, 2025

Los elogios hacia el argentino fueron múltiples, aunque fácilmente se podrían personalizar en las palabras de Javier Mascherano respecto a su jugador: "Estoy afortunado, porque disfruto de Leo de cerca. A veces la gente lo ve por televisión, yo estoy más cerca. Leo es el mejor jugador que haya jugado este deporte. Sigue demostrándolo y estoy muy satisfecho con él. Hoy estuvo fantástico", expresó. Un legado que no termina y que sigue ampliándose día a día.