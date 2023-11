Gallardo podría entrenar a Benzema

El Al Ittihad busca entrenador y piensa en el técnico argentino El equipo saudí, sin técnico desde que Nuno dejó el cargo por una discusión con el delantero francés

El técnico argentino Marcelo Gallardo podría poner rumbo desde Junín a Arabia Saudí para convertirse en el nuevo entrenador del Al Ittihad, el equipo del francés Karim Benzema. El equipo saudí está sin entrenador desde que el portugués Nuno Espíritu Santo dejara el cargo, precisamente peleado con la estrella francesa.

No es la primera vez que el exRiver es tentado por el fútbol árabe. Ya en enero de este año recibió una propuesta muy atractiva desde lo económico cuando fue a dirigir a un combinado ante el PSG de Lionel Messi, pero eso no alcanzó para seducir al argentino. El Muñeco estuvo cerca de dirigir al Olympique de Marsella, club con el que mantuvo varias reuniones a mitad de año, pero que finalmente no aceptó.

El Al Ittihad insiste en Gallardo después de que Julen Lopetegui no aceptara la propuesta del equipo saudí. El Al Ittihad, que no tiene jugadores argentinos en su plantilla, tiene a Benzema como su estrella, y a cuatro brasileños, el arquero Marcelo Grohe, el zaguero Luiz Felipe, el volante Fabinho y el delantero Romarinho. Otro referente es N'Golo Kante, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. El equipo marcha quinto en el torneo, con 24 puntos en 13 partidos.

El Al Ittihad participará del Mundial de Clubes, en Arabia Saudita enfrentándose el 12 de diciembre al Auckland, de Nueva Zelanda. De ganar ese partido, en cuartos de final se enfrentará al Al Ahly, de Egipto. Y ya en semifinales, de alcanzarlas, le esperaría el Fluminense.