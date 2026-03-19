El Galatasaray demandará al Liverpool tras la grave lesión de Noa Lang en Anfield

La dura derrota del Galatasaray en Anfield (4-0) ha quedado en un segundo plano tras el grave incidente protagonizado por Noa Lang. El extremo neerlandés sufrió un profundo corte en el pulgar derecho después de impactar contra una valla publicitaria en los minutos finales del partido, una acción que ha abierto un nuevo frente legal en el fútbol europeo.

El club turco no ha tardado en reaccionar. Tras una primera queja formal presentada ante los representantes de la UEFA nada más finalizar el encuentro, el Galatasaray ya trabaja junto a su equipo jurídico en una demanda con la que pretende reclamar una indemnización por los daños sufridos por el jugador. "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido", comentó el director deportivo del Galatasaray, Eray Yazga, en declaraciones a 'HTSpor'. El objetivo es compensar tanto el impacto deportivo como el económico derivado de su baja.

El incidente, que se produjo en el tramo final del choque, dejó imágenes terroríficas que no tardaron en dar la vuelta al mundo. Lang, de 26 años, cayó al suelo tras engancharse el dedo con la valla publicitaria situada a pie de campo. El dolor era evidente: necesitó asistencia médica inmediata, fue atendido durante varios minutos sobre el césped y abandonó el terreno de juego en camilla, entre el aplauso de todos los presentes en Anfield, que quedaron congelados tras la acción.

La mano de Noa Lang tras engancharse con una valla de Anfield / Agencias

Horas después, el propio Galatasaray confirmó que el futbolista presentaba un "corte grave" que requería intervención quirúrgica. La operación se llevó a cabo de urgencia y el propio jugador tranquilizó a través de sus redes sociales: "La cirugía salió bien. Estas cosas pasan".

Más allá del estado de Lang, la polémica se centra ahora en las condiciones de seguridad del estadio. El club turco sostiene que la lesión podría haberse producido por un elemento potencialmente peligroso en la instalación, como un borde afilado en la valla publicitaria. Será la UEFA la encargada de esclarecer si existía un riesgo evitable o si, por el contrario, se trató de un accidente fortuito.

Por su parte, el Liverpool también ha iniciado una investigación interna para determinar lo sucedido, al tiempo que ha trasladado su apoyo al jugador en su proceso de recuperación. A día de hoy no existen indicios claros de negligencia, pero el organismo europeo podría intervenir si considera que hubo deficiencias en materia de seguridad.

El caso promete recorrido. Mientras Lang inicia su recuperación, el Galatasaray mueve ficha en los despachos con la intención de defender sus intereses y sentar un precedente en un aspecto cada vez más vigilado: la seguridad en los estadios de élite.