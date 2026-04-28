Galatasaray: el club que nació en un instituto y triunfa junto a Turkish Airlines

El Galatasaray se impuso por un contundente 3-0 en el derbi de Estambul ante el Fenerbahçe para dejar sentenciada una liga en la que ambos estuvieron luchando por el título hasta este mismo encuentro. En un partido en el que pasó de todo, el club más laureado de Turquía va camino de sumar su 26 título nacional, un hito histórico que pocos imaginaban cuando se fundó. Y es que de la mano también de Turkish Airlines, su socio comercial, se ha creado un equipo capaz también de ser temido en Europa.

La historia es más que curiosa. De ser fundado en 1905 en un instituto del centro de Estambul, El Liceo Galatasaray, a ser patrocinado por la aerolínea más grande del país y convertirse en la referencia del fútbol turco, siendo el único club en haber ganado un título a nivel internacional. La UEFA del 2000 y la posterior consecución de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, no hicieron nada más que confirmar la ambición de un club que sigue soñando con volver a hacer grandes cosas en Europa.

Con un equipo plagado de estrellas, confeccionado al milímetro para hacer también un buen papel en esta edición de la Champions League, el 'Galata' se plantó en los octavos de final con la difícil misión de dejar atrás al Liverpool. Y tras la ida, parecía que lo podían lograr. En el Rams Park, su espectacular estadio, y arropados por una afición que no deja de animar ni un segundo, convirtiéndolo así en una 'caldera' en la que los rivales sienten el público encima los 90 minutos de encuentro, consiguieron sacar una importantísima victoria por 1-0.

Lemina celebrando su gol con Osimhen / EFE

Metieron el miedo en el cuerpo al Liverpool, pero en la vuelta en Anfield no pudieron confirmar las buenas sensaciones y la eliminatoria se acabó cerrando a favor de los 'reds' por un global de 4-1. No sin antes, eso sí, haber demostrado que son un equipo muy complicado de superar. Si no, que se lo digan a la Juventus, al que sí consiguieron doblegar en los playoffs con una auténtica exhibición de fútbol ofensivo.

El Galatasaray ha demostrado con creces que puede superar a cualquier rival de la 'élite' europea. Y aquí también entra su vinculación con Turkish Airlines, quienes se encargan de la logística del equipo en sus desplazamientos por el continente. En una flota diseñada especialmente para la comodidad de sus huéspedes, los futbolistas del club turco viajan hacia las distintas ciudades para enfrentarse a los mejores clubes en la Champions League.

Champions

Una colaboración exitosa junto a Turkish Airlines

La aerolínea, que siempre ha apostado fuerte como socio comercial del club, ha sido uno de los principales apoyos que ha tenido para la confección de un equipo ganador. Con jugadores en la plantilla del nivel de Osimhen e Icardi en la punta de ataque, Leroy Sané en banda, Gündogan o Torreira en el centro del campo y cerrojos como Davison Sánchez en defensa, se ha creado un grupo que, junto a los jugadores nacionales, suman experiencia internacional y local para aspirar a lo más alto. Y de este modo, la cuarta liga turca consecutiva ya está en el saco.

Esta unión ha ayudado a la creación de marca entre ambos a nivel internacional. Turkish Airlines y el Galatasaray funcionan como dos símbolos globales de Turquía y, durante tiempo, ver el logo de la aerolínea en la camiseta del club y a su vez, en su renovado estadio, el Rams Park, refuerza aún más este enlace. Además, en un patrocinio de este tipo, ambos salen ganando. Suman ingresos y prestigio dentro de una estrategia más amplia de monetizar la exposición europea del club.