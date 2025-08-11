Los Galácticos del Al Nassr

Un equipo para gobernarlos a todos. Una equipo para encontrarlos. Un equipo para conquistarlos en un país donde siempre reina la ley del más rico. El gobierno del Al Nassr en Arabia Saudí ha llegado para quedarse; cuando parecía que la ambición del equipo saudí en el mercado no podía llegar más lejos, este verano ha sido la demostración de que sus capacidades económicas no tienen límites... ni parecen que los vayan a tener nunca.

Joao Félix, Íñigo Martínez, Kingsley Coman... y los que todavía faltan. Si faltaba calidad en algunas líneas del campo saudí, esta temporada ya no habrá excusas; Jorge Jesus ha reunido un equipo de Galácticos en Arabia que apunta a dominar el campeonato en el país saudí. Siete años después de su último título, ha llegado su momento de la verdad.

El efecto Cristiano se quedó a medias

La historia del Al Nassr se reescribió por completo cuando Cristiano Ronaldo aterrizó en Riad en 2022. El portugués creó un efecto llamada a todos los jugadores del planeta a la que muchos respondieron, seducidos por las mareantes sumas de dinero así como el atractivo de compartir equipo con el máximo goleador de todos los tiempos. Poco a poco, muchos fueron llegando, la competencia fue creciendo... pero el Al Nassr seguía sin cumplir con su objetivo final: volver a ser campeón en Arabia.

Cristiano y Joao Félix / X

Desde que tocaran el cielo en 2019, el club saudí no ha vuelto a ser el último en sonreír en su país. Ni siquiera la llegada de Cristiano Ronaldo cambió su destino; se quedaron cerca en varias ocasiones, pero nunca llegaron a consumar su éxito a pesar de la importante inversión económica realizada en la plantilla. No es que el dinero haya sido un problema para el equipo, pero el nerviosismo ha ido en aumento desde entonces y los fracasos, como consecuencia, acumulándose uno tras otro.

No habrá sido por falta de compañeros que ha tenido Cristiano; desde Jhon Durán, Otávio o Simakan pasando por Laporte, Fofana, Brozovic, Alex Telles o Talisca, las inversiones millonarias han sido el pan de cada día para el Al Nassr desde hace tiempo. Este verano, sin embargo, era un momento clave para el futuro del club, un alto en el camino tras una temporada decepcionante para armar de nuevo una plantilla campeona.

Un equipo de estrellas

Y ha sido así como el club saudí ha pagado las llegadas de Joao Félix, Íñigo Martínez, Kingsley Coman... y los que todavía faltan. El francés, a falta de confirmación oficial, pondrá rumbo a Arabia seducido por las mareantes cifras económicas de su contrato para unirse a otros jugadores del mejor calibre mundial que aspiran a acompañar a Cristiano en su misión.

Jorge Jesus no podrá tener excusas esta temporada. ¿Qué equipo de la élite se quejaría de tener en su defensa a Íñigo Martínez, un mediocampo con Brozovic y Joao Félix o un frente de ataque con Sadio Mané, Kingsley Coman y Cristiano Ronaldo? En este encaje de superestrellas que todos los clubes en Arabia realizan cada mercado, parece evidente que quien mejor se ha reforzado este verano es precisamente el Al Nassr.

Son días ilusionantes en Riad. La llegada de nuevos juguetes para el equipo de la ciudad ha despertado el entusiasmo de los aficionados, que se preparan para disputar la Supercopa de Arabia ante Al-Ittihad y las eliminatorias de la Copa del Rey de Campeones antes de arrancar la temporada regular. Si el equipo tendrá la capacidad suficiente para dar cabida a todas sus estrellas, eso solamente el futuro lo dirá. Por ahora, el Al Nassr se ilusiona con un equipo de superestrellas que amenaza con recuperar el dominio en Arabia.