Gabriel Milito sigue sembrando éxitos con Chivas en México

El mariachi suena tan fuerte como nunca en Guadalajara luego de que las Chivas de Gabriel Milito se quedaran con el Clásico Nacional de México ante el América, mientras viven uno de sus mejores inicios de torneo en la Liga MX.

Un partido que los rojiblancos dominaron de inicio a fin y que no se ve retratado con el solitario gol en el marcador -- anotación de Armando 'Hormiga' González al minuto 41 --, pisando al América para escalar aún más en la clasificación del torneo Clausura 2026.

Armando 'Hormiga' González celebra su anotación en el Clásico de México / EFE

Con este triunfo, las Chivas presumen ser el único equipo con paso perfecto de seis victorias en mismo número de jornadas en el campeonato, liderando el torneo con 18 puntos -- cinco unidades libre del sublíder Cruz Azul, a quien enfrentarán la siguiente jornada.

La victoria marcó también la primera vez que el Guadalajara gana ambos Clásicos en el torneo regular de la temporada desde la campaña 2016-17, cuando el pastor del Rebaño era Matías Almeyda, compatriota de Gabriel Milito.

Del blaugrana al rojiblanco

Fueron 76 los partidos que disputó Gabriel Milito como jugador del FC Barcelona (2007-2011), pero suficientes para vivir una de las mejores épocas en la historia del club, y aunque lejos está el Guadalajara de poder alcanzar una gloria similar, la mano del entrenador argentino ya se ve reflejada en apenas su segundo torneo al frente del equipo.

Las seis victorias hiladas del Rebaño Sagrado ya igualan su segunda mejor marca en el inicio de un torneo corto -- recordando que en México se juegan dos torneos cortos por temporada -- , conseguida en el Apertura 2011 bajo la dirección de José Luis Real.

Ahora bajo la gestión de Milito (y después de apenas 28 partidos), el equipo mexicano buscará imponer un nuevo récord personal y romper la racha de ocho victorias para iniciar un torneo, conseguida en el ya lejano torneo Bicentenario 2010.

"Queremos aprovechar el momento de pertenecer a Chivas y queremos trascender. Si lo vamos a conseguir o no, el tiempo lo dirá", compartió el entrenador argentino tras la victoria en el Clásico de México.

Chivas celebra su segunda victoria sobre el América en la temporada 2025-26 / EFE

La mejor gestión de Milito

Mientras el argentino busca dejar huella en la institución Rojiblanca, esta también puede presumir tener marca en la historia del entrenador.

El Guadalajara es el sexto equipo que dirige Milito -- quien tuvo dos gestiones con Estudiantes de La Plata en Argentina -- y ya es el segundo con mayor efectividad en cuanto a puntos se refiere.

Durante su primera gestión en Estudiantes de La Plata, el equipo generó una media de 1,97 puntos por partido (después de 29 jugados); mientras que Chivas ha obtenido una media de 1,93 después de 28 disputados; siendo estas dos las medias más altas en los equipos que ha dirigido.

Con apoyo a México para el Mundial

La buena gestión de Milito al mando de Chivas se ve reflejada también en el gran momento que viven sus jugadores, quienes han protagonizado las últimas convocatorias de Javier Aguirre a la Selección Mexicana, un motivo de orgullo para la institución, pero también de preocupación para su afición.

El Estadio Guadalajara recibirá cuatro juegos durante el Mundial de 2026 / EFE

En la última convocatoria, para disputar partidos amistosos celebrados en enero, la lista de Javier Aguirre incluyó a tres jugadores del Rebaño: Raúl Rangel (Portero), Roberto Alvarado (Delantero) y Armando González (Delantero).

Mientras que Guadalajara celebra acoger el segundo partido de México durante la fase de grupos del Mundial (contra Corea del Sur), los aficionados de Chivas han manifestado su preocupación sobre lo que pasará con su equipo, pues la Selección Mexicana iniciará su concentración el 4 de mayo, dos días después del inicio de la liguilla -- fase final del torneo mexicano -- y para la cual el Guadalajara seguramente no contará con Rangel, Alvarado y González.