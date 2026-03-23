Gabriel Magalhaes, nueva baja para Ancelotti en Brasil

Mucha es la polémica generada por la más reciente convocatoria de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil. El entrenador italiano dejó por fuera al ídolo del pueblo, un Neymar que está lejos de su mejor versión y que no ha podido reencontrarse con su fútbol en el Santos.

Neymar Jr. sigue sin ser convocado por Carlo Ancelotti / Raul Baretta/ Santos FC

"Voy a hablar aquí porque no puede pasar desapercibido. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero el foco sigue, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. El foco continúa. Vamos a conseguir nuestro objetivo. Aún queda la convocatoria final", dijo Neymar tras quedarse fuera de los convocados para los amistosos ante Francia y Croacia, dos citas trascendentales en la preparación de la Copa del Mundo a disputarse en verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Carlo Ancelotti con el presidente de la CBF Samir Xaud / @rafaelribeirorio l CBF

Pero no solo Ney se perderá los choques de la 'Canarinha'. Tal como informó la propia CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), Carlo Ancelotti perderá al líder de su defensa con la lesión de Gabriel Magalhaes, central del Arsenal que sufrió un problema en su rodilla durante la final de la Carabao Cup que perdieron ante el Manchester City el pasado domingo.

Gabriel Magalhães, jugador del Arsenal / EFE/Miguel A. Lopes

"El defensa del Arsenal, Gabriel Magalhaes, se perderá los amistosos contra Francia y Croacia. Tras el partido de este domingo (22) contra el Manchester City, correspondiente a la final de la Copa de la Liga inglesa, el jugador se quejó de dolor en la rodilla derecha", informó la CBF através de un comunicado.

"Las pruebas de imagen han confirmado que Gabriel Magalhães no está en condiciones de jugar los partidos durante este parón internacional de la FIFA. No se convocará a ningún otro jugador para sustituirlo", aclaró también la selección.

Caso contrario hicieron con la baja de Alex Sandro, defensor del Flamengo que cayó lesionado ante el Corinthians y también se bajó de la convocatoria oficial. En su lugar, 'Carletto' llamó a Kaiki, del Cruzeiro, quien ya se unió al grupo de convocados para los amistosos en Orlando.