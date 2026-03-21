Gabriel Jesús, jugador del Arsenal: "He envejecido por estar con Guardiola y Arteta. Tienen el mismo ADN"

Pep Guardiola y Mikel Arteta son dos de los mejores entrenadores que hay actualmente en la Premier League. Gabriel Jesús ha tenido el placer de estar a las órdenes de ambos y ha desvelado anécdotas muy interesantes sobre ambos en una interesante y extensa entrevista en 'The Athletic' en motivo de la final de la Carabao Cup que enfrenta a Manchester City y Arsenal este domingo en Wembley.

Gabriel Jesus es un futbolista que entiende lo que significa el sufrimiento en el fútbol. Ya había enfrentado lesiones antes, pero en enero de 2025 le venía una ‘gorda’. El Arsenal estaba metido de lleno en la pelea por la Premier League y estaba siendo importante. En lo personal, estaba esperando su segundo hijo. Un escenario idílico que se truncó con una grave lesión: se acababa de romper el ligamento cruzado. “Tenía mucho miedo. Fue uno de los días más duros de mi vida”, recuerda el brasileño en una entrevista con ‘The Athletic’.

Gabriel Jesús, en su llegada al Arsenal / Neil Hall / EFE

No volvió a jugar hasta un año después, tiempo que aprovechó para “reconectar con Jesús; lo más bonito que me ha pasado en la vida”. El Arsenal le facilitó las cosas y le dejó pasar el verano en Brasil. Allí nació el hijo que esperaba. “Como jugador, viajas todo el tiempo. Te pierdes muchas fechas importantes con la familia, con tus hijos, con tu mujer. Durante 10 u 11 meses, pude estar más presente en casa. Echaba de menos el fútbol, pero fuera del fútbol, era el hombre más feliz del mundo”, reconoció.

Un largo proceso

Volvió a vestirse de corto en diciembre contra el Brujas, en Champions League, y aunque no es titular, va cogiendo confianza poco a poco. Esta vez, parece que sí conquistará la Premier con el Arsenal, aunque está mucho más cerca de tocar metal. De hecho, a un solo partido. Y aunque ganó 10 títulos como jugador del Manchester City, aún no ha ganado ni uno con el Arsenal.

Gabriel Jesús lamentándose / EFE

Al Emirates llegó en julio de 2022. Tiene ganas de salir campeón, algo en lo que creía desde que puso un pie en el club, aunque no lo veían así todos sus compañeros. “Algunos se rieron. Decían: ‘Quizá has fichado por el club equivocado’. Les pregunté por qué. Con la calidad que tenemos, ¿por qué no íbamos a poder ganarla?”, explicó.

Hemos pasado de luchar por clasificarnos para la Champions a pelear por el título. Tenemos que estar contentos por eso Gabriel Jesús — Jugador del Arsenal

Ahora, parece impensable que, por fin, el Arsenal gane una liga tras la conquistada por Arsène Wenger y sus ‘Invencibles’. “Hemos pasado de luchar por clasificarnos para la Champions a pelear por el título. Tenemos que estar contentos por eso. Ahora somos un equipo más experimentado, más maduro. Podemos ganar la liga esta temporada y quizá también otro título”, menciona. Y no hay que olvidarse de la Champions League. Ni el Arsenal ni el brasileño la han ganado nunca. “Probablemente los aficionados del Arsenal dirían que prefieren ganar la Premier porque llevan más de 20 años esperando, pero tampoco han ganado nunca la Champions, así que obviamente es un sueño ganar ambas. Yo quiero ganarlo todo, pero si tengo que elegir, la Champions”, se sinceró.

La Carabao, a un partido de tocar metal

Pero no hay que perder el foco. Este domingo, el Arsenal tiene una gran opción de ganar un trofeo: la Carabao Cup. Para ello, debe superar al Manchester City de Pep Guardiola, sus dos ‘ex’, en Wembley. Aprovechando el duelo, Gabriel Jesús desveló cómo se dio su salida y algunas peculiaridades del de Santpedor y su actual entrenador, Mikel Arteta, quien creció como técnico al lado del catalán en el Etihad.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, observa desde la línea de banda durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

“Comparten algo en su ADN. Quieren ganar todos los partidos. Incluso en los entrenamientos se enfadan si algo no sale como esperaban. Obviamente, Pep es mayor y tiene más experiencia ganando títulos, pero Mikel lleva tres años seguidos peleando por la liga. Este año, por cómo está jugando el equipo, es el momento de que Mikel dé otro salto. Es un entrenador increíble. Se puede decir que he envejecido por estar seis años con uno y tres con el otro. ¡Estoy más mayor por eso!”, detalló, entre risas.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / Europa Press

Preguntado por las tácticas de Arteta, como contratar a carteristas profesionales, Gabriel Jesús lo tiene claro: “Es difícil de explicar. Todos estábamos sonriendo. Diría que disfrutamos el 99% de sus juegos. A veces es un poco aburrido, pero la mayoría del tiempo es increíble. Nos da una energía distinta. Normalmente es fútbol, fútbol, fútbol, pero cuando haces otro juego, sientes: ‘Esto es diferente’. Te olvidas del fútbol por un momento, pero todos los juegos tienen similitudes con el fútbol. Por eso lo hace”, confiesa.

El Arsenal también está vivo en la FA Cup. Puede ser una temporada histórica. Pero deben sortear la presión del que puede ganar mucho. “Quizá los malos recuerdos —perder un partido, perder la liga— vuelven a nuestra mente porque llevamos tres años pasando por este proceso. Por desgracia, nuestro nivel bajó en momentos similares. Hablamos de ello. Lo cambiamos mentalmente y vamos a por todas”, asegura un Gabriel Jesús que está listo para volver a la cima.

Ah, y participar en el Mundial: “Como brasileño, quiero estar en el Mundial. Estoy trabajando para estar sano primero y luego tener minutos en el Arsenal. Ayudando al Arsenal puedo demostrar que aún puedo ayudar a Brasil. Aún queda mucho camino y mucho por jugar”. Mensaje enviado a Ancelotti.