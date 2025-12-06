Gabri Veiga demuestra que hay vida después de Arabia

"Vergonzoso". Así definió Toni Kroos el fichaje de Gabri Veiga por el Al Ahli de Arabia Saudí en el verano de 2023. El centrocampista gallego era una de las joyas con mayor proyección en el mundo del fútbol en aquel entonces, y llegó a estar en la lista de deseos de equipos como el Real Madrid, Barça, United, PSG o Chelsea. Sin embargo, fue cautivado por el dinero saudí y cayó en la tentación de abandonar el fútbol europeo en para aceptar una propuesta económica inigualable.

Esta decisión generó un intenso debate, pues era la primera vez que un jugador joven, con potencial y toda la carrera por delante anteponía el factor económico al futbolístico. Muchos sectores de este deporte criticaron este paso atrás en clave futbolística de Gabri Veiga, aunque otros entendieron que se trataba de una oferta difícilmente rechazable que le permitía garantizarse una vida tranquila y sin preocupaciones financieras. Sea como fuere, siempre hay opiniones para todos los gustos.

Gabri Veiga sigue maravillando en el Porto / AP

Pese a firmar contrato con el Al Ahli de Arabia Saudí hasta junio de 2026, Veiga decidió dar por finalizada su aventura en el Oriente Próximo el pasado verano. Ya con una sólida fortuna acumulada y tras coronarse en la Champions asiática, el jugador de O Porriño se decantó por regresar al fútbol más competitivo y máximo nivel. Lo hizo de la mano del Porto, que desembolsó unos 15 millones de euros, más variables, para hacer hacerse con los servicios de un jugador diferencial. El gallego renunció a gran parte de su salario árabe para volver a la élite europea y firmó hasta junio de 2030.

A su vuelta al fútbol europeo, Veiga se sinceró sobre su periplo por Arabia Saudí y explicó la decisión de regresar a Europa. “Llegar al Porto fue un paso muy importante en mi carrera. Tengo mucha ilusión por volver a Europa. Son dos mundos muy diferentes -Europa y Arabia Saudí-. Lo noté desde los primeros entrenamientos y antes del Mundial. Estuve con grandes jugadores allí, pero la liga fue diferente… Fue mucho mejor de lo que la gente piensa”, admitió. Además, acerca de su controvertido fichaje por Al Ahli, reconoció que "tuve una gran temporada con el Celta, lo que me llevó a un traspaso que cambió mi vida. Fue una decisión difícil, pero correcta".

El futbolista español anotó un doblete ante el Niza / Telefónica

Qué mejor manera de volver a la élite que de la mano del Porto, un club acostumbrado a relanzar y revalorizar la carrera de sus jugadores. Es habitual que la entidad portuguesa fiche a futbolistas y, tras varias temporadas, los venda por sumas superiores. Saben generar el entorno perfecto para que los jugadores desplieguen su máximo nivel y crezcan a pasos agigantados sobre el terreno de juego. Y en esa situación se encuentra Veiga.

Después de un inicio algo irregular, tratándose de aclimatar de nuevo al fútbol más competitivo, parece que Gabri Veiga ya se está reencontrado con esa versión que enamoró al mundo del fútbol hace tan solo unos años. Es un jugador con magia y, cuando es capaz de ser determinante en los metros finales, se convierte en un jugador imparable. Si nos centramos en los números, el gallego suma tres tantos en los últimos tres partidos, siendo una pieza importante en el esquema del Porto. Todavía es pronto para juzgar si volverá a su mejor nivel, o incluso si será ese jugador que prometía ser en el Celta, pero por el momento demuestra que hay vida después de Arabia Saudí.

Frenazo a Gabri

El pasado jueves, el jugador de O Porriño tuvo que abandonar el terreno de juego durante el partido de la Copa Portuguesa frente al Vitória de Guimarães. Gabri Veiga no regresó para la segunda mitad y, poco después, el club confirmó la lesión.

“Justo después de abrir el marcador en el Estádio do Dragão contra el Vitória SC, Gabri Veiga sufrió un esguince de tobillo derecho y fue sustituido en el descanso. El centrocampista español será evaluado este viernes por el Departamento de Salud del FC Porto”, afirmó el comunicado oficial del club luso. Esta lesión lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un tiempo, lo que resulta una verdadera lástima, pues estaba recuperando su mejor nivel.