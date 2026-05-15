Gabri Veiga acalla a los críticos: "Irme a Arabia no me cerró ninguna puerta. No tengo ningún arrepentimiento"

Gabri Veiga vive en el FC Porto la mejor temporada de su carrera. Campeón de liga tras un curso casi impecable, con solo una derrota, el gallego concedió una entrevista al 'Diario AS' en la que repasó su adaptación al club, el impacto del técnico Francesco Farioli y las críticas que recibió tras marcharse a Arabia Saudí. Veiga asegura sentirse “mejor jugador” que hace un año y reivindica una decisión que, admite, generó mucha polémica.

“El presidente tomó cartas en el asunto” tras una campaña decepcionante, explica Veiga sobre la reconstrucción del Oporto. El exjugador del Celta destaca que tanto él como los nuevos fichajes llegaron “con la mentalidad correcta para devolver al Oporto donde merece estar” y admite que lo que más le sorprendió fue “adaptarnos tan rápido y conectar tan bien con lo que significa el Oporto”.

El futbolista también recordó un inicio complicado tras aterrizar para disputar el Mundial de Clubes. “Sabía que no iba a ser el mejor Mundial por cómo venía el equipo”, reconoce. Incluso admite que tuvo “alguna duda” con el cambio de entrenador porque había llegado “para un estilo y cambia todo”, aunque ahora considera que “al final fue para mejor”.

Sobre Francesco Farioli, Veiga describe a un técnico “muy metódico”, con “mucha reunión, muchas horas” y obsesionado con el orden. Sin embargo, cree que ese método fue clave para el éxito del equipo: “Nos organizó y nos hizo estar todos a una”. Además, el español elogió el nivel táctico del entrenador: “Yo soy un jugador al que le gusta entender el juego y en eso me ayudó mucho”.

En lo futbolístico, Veiga explica que Farioli le exige “mucho recorrido, mucha llegada” y, sobre todo, compromiso defensivo. “La clave es sin balón: presión, correr, repliegues... Ahí mejoré mucho con él”, afirma. También asegura que el técnico le pide “ser completo, disfrutar, tocar mucho balón y competir en los duelos”.

A nivel estadístico, el gallego firma su campaña más productiva con seis goles y trece asistencias. “He tenido mis mejores cifras”, señala, aunque admite que le hubiera gustado marcar más tantos. “Más allá de las estadísticas, soy mejor jugador ahora que cuando llegué en verano”, añade.

Veiga también se pronunció sobre las críticas que recibió por marcharse al fútbol saudí siendo una de las grandes promesas del fútbol español. “Quizá faltó empatía”, lamenta. “Solo mi familia y mi representante sabemos lo que pasó ese verano”. Pese al ruido generado, el centrocampista no se arrepiente de su decisión: “Si volviese a estar en esa posición, lo volvería a hacer. No tengo ningún arrepentimiento”.

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Además, Gabri Veiga reconoció que el interés del Atlético de Madrid el pasado mercado de invierno le hizo “mucha ilusión”. “Siempre que te llama un club grande como el Atlético, te hace ilusión. Es tu país, es un equipo grande que pelea por títulos”, explica el centrocampista, que dejó claro que “no se cerró ninguna puerta” por irse a Arabia Saudí en su momento.