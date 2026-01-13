Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoXabi Alonso MadridArbeloaMaldini Xabi AlonsoClasificación DakarDavid SánchezDembeleMbappéVinicius LaminePartidos Open de Australia hoyIturralde GonzálezMoleiroPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Fútbol internacional

Gabón rectifica y Aubameyang volverá con la selección

La Federación Gabonesa de Fútbol levantó las sanciones a Aubameyang y a la selección nacional por la advertencia de la FIFA, que prohíbe mezclar política con fútbol

Aubameyang durante la Copa África

Aubameyang durante la Copa África / X

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Empezó movido el año para Aubameyang y el fútbol gabonés. El 1 de enero, el gobierno fulminó a todo el cuerpo técnico de la selección y a sus dos grandes estrellas: Bruno Ecuele Manga y el propio Pierre-Emerick Aubameyang. La decisión llegó tras la prematura eliminación de las 'panteras' de la Copa África, después de perder los tres partidos de fase de grupos ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil.

Este último encuentro, disputado en la víspera de Año Nuevo, fue el detonante. Al día siguiente, el ministro interino de Deportes emitió un comunicado con una medida drástica: "El gobierno decide la disolución del personal técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso, así como de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", declaraba.

Solo dos semanas después, la situación ha dado un giro inesperado. Ayer, lunes, la Federación Gabonesa de Fútbol anunció el levantamiento de las sanciones por una razón más que contundente: la amenaza de la FIFA. El máximo organismo del fútbol recordó que la prohibición de injerencia política es una norma sagrada.

Aubameyang, la estrella de la selección de Gabón

Aubameyang, la estrella de la selección de Gabón / X

Si el gobierno no daba marcha atrás de inmediato, el país se enfrentaba a una suspensión que lo borraría del mapa futbolístico internacional. Mantener el pulso habría tenido consecuencias catastróficas, y con la Copa África 2027 a la vuelta de la esquina, nadie ha querido jugar con fuego.

Noticias relacionadas y más

"Se han levantado las medidas gubernamentales que suspendían a la selección nacional, así como la exclusión de los jugadores Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga, tras los malos resultados en la Copa Africana de Naciones", informó la Federación en un comunicado. "El ministro de Deportes, Paul Ulrich Kessany, destacó la urgencia de los próximos plazos, en particular el sorteo de la Copa Africana de Naciones de 2027", añadía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL