Gabón rectifica y Aubameyang volverá con la selección

Empezó movido el año para Aubameyang y el fútbol gabonés. El 1 de enero, el gobierno fulminó a todo el cuerpo técnico de la selección y a sus dos grandes estrellas: Bruno Ecuele Manga y el propio Pierre-Emerick Aubameyang. La decisión llegó tras la prematura eliminación de las 'panteras' de la Copa África, después de perder los tres partidos de fase de grupos ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil.

Este último encuentro, disputado en la víspera de Año Nuevo, fue el detonante. Al día siguiente, el ministro interino de Deportes emitió un comunicado con una medida drástica: "El gobierno decide la disolución del personal técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso, así como de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang", declaraba.

Solo dos semanas después, la situación ha dado un giro inesperado. Ayer, lunes, la Federación Gabonesa de Fútbol anunció el levantamiento de las sanciones por una razón más que contundente: la amenaza de la FIFA. El máximo organismo del fútbol recordó que la prohibición de injerencia política es una norma sagrada.

Aubameyang, la estrella de la selección de Gabón / X

Si el gobierno no daba marcha atrás de inmediato, el país se enfrentaba a una suspensión que lo borraría del mapa futbolístico internacional. Mantener el pulso habría tenido consecuencias catastróficas, y con la Copa África 2027 a la vuelta de la esquina, nadie ha querido jugar con fuego.

"Se han levantado las medidas gubernamentales que suspendían a la selección nacional, así como la exclusión de los jugadores Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga, tras los malos resultados en la Copa Africana de Naciones", informó la Federación en un comunicado. "El ministro de Deportes, Paul Ulrich Kessany, destacó la urgencia de los próximos plazos, en particular el sorteo de la Copa Africana de Naciones de 2027", añadía.