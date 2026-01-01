¡Gabón se carga a Aubameyang!

La Copa África no da tregua. Ni en Año Nuevo. Dimos la bienvenida al 2026 con una sorprendente noticia: Gabón fulminó a Pierre-Emerick Aubameyang. Sí, como leen. A su estrella. Al mejor jugador gabonés de todos los tiempos.

La prematura eliminación de la Copa África escoció especialmente al gobierno del país y, según la prensa local, este tomó la fulminante decisión de prescindir de los servicios del cuerpo técnico y de sus dos grandes estrellas, Bruno Ecuele Manga y el propio Pierre-Emerick Aubameyang.

Decepción

Tras quedar última en el denominado 'grupo de la muerte' con tres derrotas en tres partidos, Gabón es una de las mayores decepciones del torneo celebrado en Marruecos.

A pesar de gozar de una renta de dos goles, las Panteras perdieron su último partido contra Costa de Marfil (2-3) y quedaron eliminadas del torneo continental. Un fracaso que se produce tras su fallida clasificación al Mundial de 2026.

“El gobierno decide la disolución del personal técnico y la suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang”, anunció el ministro interino de deportes en un comunicado leído en la televisión nacional y luego citado por 'Gabon24'. Como paso previo a esta decisión, el gobierno gabonés ya había examinado en el consejo de ministros el caso de su selección.

Aubameyang, en acción con la selección de Gabón / AP

“Es una parte de la identidad nacional la que se ve debilitada”, manifestó Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente de Gabón. “El equipo nacional pone de relieve dos problemas importantes que reflejan, en realidad, deficiencias estructurales persistentes: la falta de método y la dispersión de recursos”.

KO y de vuelta a Marsella

El exfutbolista de Arsenal o Barça tomó un vuelo de regreso a Marsella para tratarse de unas molestias en el muslo de la pierna izquierda que le impidieron medirse a Costa de Marfil en el último compromiso de fase de grupos.

En el encuentro ante Mozambique, reprochó la actitud de algunos de sus compañeros durante el descanso. En el césped, Mexer le dijo que se callara, y el atacante del Marsella también le invitó a cerrar la boca. Durante el juego, asimismo, se le vio alzar los brazos al cielo tras una serie de malos centros de su equipo: "Un centro, solo un centro", expresó.

Aubameyang responde

Mientras la FEGAFOOT ni ha confirmado ni desmentido la destitución del entrenador Thierry Mouyouma, Aubameyang respondió públicamente al tuit de un usuario de 'X' que escribió "¿qué opinas? Quizás tú seas el problema en este equipo" con el siguiente mensaje: "Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que la pequeña persona que soy".

Quién sabe si esta fue la última Copa África de Pierre-Emerick Aubameyang...