Van Gaal desvela a quién habría elegido antes que a Xavi como seleccionador de Países Bajos

Xavi Hernández será el nuevo seleccionador de Países Bajos. Una decisión que se anunció hace pocos días, pero que todavía sorprende a muchos. Nadie esperaba que el próximo paso del técnico catalán tras su salida de Barcelona iba a ser un combinado nacional como el de la 'Oranje'. Volverá a sustituir a Ronald Koeman, tal como hizo en el Barça en 2021.

Louis van Gaal, que ha sido seleccionador neerlandés en tres etapas distintas, habría preferido a otro entrenador por encima de Xavi, tal como aseguró su amigo y cantante Dries Roelvink. "Louis van Gaal me explicó ayer una vez más con todo detalle que no considera a Xavi una mala elección de la KNVB, pero que personalmente habría preferido a Peter Bosz", desveló.

Xavi, a las órdenes de Van Gaal / Instagram Xavi Hernández

El propio van Gaal había sonado como uno de los principales candidatos a regresar al banquillo de la selección, aunque otros nombres como Arne Slot, Erik ten Hag o Peter Bosz también estaban en la carrera. El entrenador de 75 años, que entrenó a Xavi en el Barça hace dos décadas, no dudó en felicitarlo. "Felicidades, Xavi. Mucha suerte, amigo".

Sin embargo, van Gaal hubiera preferido a Peter Bosz en el banquillo neerlandés. Un entrenador nacido en Apeldoom y que ha conseguido que el PSV sea el mejor equipo del país con mucha diferencia. De hecho, en la pasada temporada en la Erevidisie, ganaron el campeonato nacional por una diferencia de casi 20 puntos respecto a su perseguidor, el Feyenoord.

Xavi, seleccionador de los Países Bajos / @OnsOranje

Para Xavi, es un gran reto el que tiene por delante. "Considero un enorme honor convertirme en seleccionador de la selección neerlandesa. Como alguien que se formó en la academia del FC Barcelona, con fuertes influencias de, entre otros, Johan Cruijff y Rinus Michels, siento un vínculo especial con el fútbol neerlandés", inició en un pequeño discurso tras su nombramiento.

En sus primeras palabras como seleccionador, mencionó a van Gaal. "Se podría decir que soy un poco un hijo del fútbol neerlandés. También otros grandes entrenadores, sobre todo Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, han desempeñado un papel importante en mi formación como jugador y entrenador", cerró.

En el último Mundial, la selección de Países Bajos cayó en los dieciseisavos de final contra Marruecos. Aunque fuera en penaltis, la sensación que dejó la 'Oranje' no fue la mejor y supuso la destitución de Ronald Koeman. Ahora arranca un nuevo proyecto con un entrenador amante de la posesión y del control del juego y con el objetivo de lograr mejores resultados en los siguientes torneos.