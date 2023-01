El futuro de Mascherano preocupa en Argentina

El 'Jefecito', entrenador de la Albiceleste sub-20, podría abandonar su puesto tras caer en el Mundial Mascherano sembró dudas acerca de su futuro como entrenador de la selección

El futuro de Javier Mascherano y el mal juego de la selección Albiceleste sub'20 centraron este sábado la preocupación del mundo futbolístico en Argentina, después de que el once dirigido por el "Jefecito" se despidiese en la víspera del Sudamericano sub'20 tras caer por 1-0 ante Colombia.

Esta pronta eliminación supone que Argentina, que fue seis veces campeona del mundo y cinco sudamericana de la categoría, no acuda al Mundial de Indonesia ni a los Juegos Panamericanos de Chile este año.

Un solitario gol del delantero Juanda Fuentes, del F.C. Barcelona, sirvió para que los cafeteros se clasificaran para la siguiente ronda del campeonato, en un partido que mostró las imprecisiones y la falta de profundidad del equipo dirigido por Mascherano.

"Al equipo de Javier Mascherano le costó generar juego, se suicidó al atacar desordenado y descuidar el retroceso y además pagó un precio muy alto por un 'blooper' (error embarazoso) del arquero, Franco Herrera", señaló una crónica publicada en la versión web del diario deportivo Olé.

"Los niveles bajos, la falta de funcionamiento y los errores groseros fueron una constante en una competencia en la que el conjunto no tuvo una identidad", subrayó el mismo texto, para agregar que la necesidad de ganar sí o sí "pareció condicionar la toma de decisiones" de los jugadores argentinos.

En una línea menos crítica se pronunció el diario Clarín, que lamentó la falta de acierto de los principales abanderados de la selección argentina sub'20, como, por ejemplo, Nicolás Paz, centrocampista ofensivo del Real Madrid.

"Había mejorado Argentina en el complemento. Se soltó un poco más y dejó espacios. Y en una contra golpeó Colombia con el remate sencillo de Juan Fuentes que se le metió entre las piernas a Herrera. Luego, todo fue llanto y lamento", manifestó la edición web del rotativo.

DUDAS SOBRE EL FUTURO DE MASCHERANO

En declaraciones tras el partido, Mascherano sembró dudas acerca de su futuro como entrenador de la selección sub'20, entonando el 'mea culpa' por la temprana eliminación de la Albiceleste.

"No tengo mucho para decir, no hay excusas. Acá el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo. Lo mejor, ahora, es volver a Argentina, estar tranquilo y vuelvo a repetir: muy agradecido por la oportunidad", aseveró el exjugador de Liverpool y Barcelona al término del encuentro.

En este sentido, el diario La Nación apostó este sábado por mantener al 'Jefecito' como seleccionador, argumentando que esta es la oportunidad de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de sostener "un auténtico proyecto", máxime tras el triunfo de la absoluta en Qatar 2022.

"No se trata de una derrota cualquiera, no, quizás sea la peor de todas en el historial de los juveniles sub'20 (...). Por eso el reto es bien relevante para Tapia: nunca el ciclo de Scaloni atravesó por un tembladeral de resultados", apuntó La Nación en su versión en línea.

"Es la oportunidad para decirle a Mascherano que la AFA no está dispuesta a perderlo. Aunque haya perdido", añadió el mismo artículo.

Con su eliminación en el torneo de Colombia, Argentina perdió la oportunidad de conquistar su sexta corona continental para jugadores menores de 20 años, que ya logró en 1967, 1997, 1999, 2003, precisamente con Mascherano en sus filas, y 2015.

La Albiceleste, además, obtuvo seis Mundiales de la categoría en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.