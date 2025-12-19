Guardiola se pronuncia sobre su futuro en el City: "Tarde o temprano, a los 75 o 76 años, dejaré el City"

Este jueves saltó un auténtico bombazo en el mundo del fútbol. 'The Athletic' avanzó la posible salida de Pep Guardiola del City al final de esta temporada. Según el medio inglés, "cada vez hay más expectación ante la posibilidad de que esta sea la última temporada de Guardiola en el Manchester City" pese a tener contrato hasta junio de 2027.

Antes este hipotético adiós del técnico catalán, el conjunto 'skyblue' ya trabajan en un 'plan de contingencia'. En ese sentido, 'The Athletic' apuntó que Enzo Maresca figura entre los principales candidatos que el Manchester City considera si finalmente se concreta la salida del técnico catalán. Actualmente dirigiendo al Chelsea, el técnico italiano ejerció como mano derecha de Pep Guardiola en 2022 y gusta mucho entre los directivos 'citizens'.

Guardiola, junto a Maresca en Manchester / EFE

Y la respuesta de Enzo Maresca no tardó en llegar. Preguntado durante la rueda de prensa de este viernes si podía garantizar que seguiría en el Chelsea la próxima temporada, el preparador italiano respondió: "Sí, por supuesto. Tengo contrato hasta 2029 (el club tiene la opción de ampliarlo hasta 2030)". "Eso (el interés del Manchester City) no me afecta en absoluto porque es una especulación al 100 %. Y en este momento, no hay tiempo para este tipo de cosas".

"Mi atención se centra únicamente en este club y estoy muy orgulloso de estar aquí. Pero, repito, es una especulación. Hace una semana, se me relacionaba con un puesto en Italia, en la Juventus. Así que no le presto atención porque sé que no es cierto. Si seguimos hablando de eso, significa que le estoy prestando atención", agregó.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

Por último, indició en que su enfoque sigue estando completamente en su equipo y en el próximo compromiso, aunque se se preguntó de donde salía esta noticia. "Ahora bien, es importante entender la razón por la que salió esa noticia. Pero no es mi trabajo, no me importa en absoluto. Creo que los jugadores están centrados en el partido del Newcastle (mañana), que es un partido muy importante y muy difícil", sentenció.

Maresca lleva un año y medio en el Chelsea y en este tiempo ha conquistado dos títulos, la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA, mientras que en el City tuvo dos etapas, una como técnico del sub-21 y otra como asistente de Guardiola.

Por su parte, Pep Guardiola bromeó sobre su salida del City al final de la presente temporada: "En los últimos tres o cuatro años, cada vez que me preguntan por mi futuro, sí, tarde o temprano, a los 75 o 76 años, dejaré el Manchester City" "Me quedan 18 meses de contrato. Estoy encantado, feliz y entusiasmado con el desarrollo del equipo", sentenció.