Futuro asegurado para Rafa Márquez

Después de dirigir durante dos temporadas con éxito al Barça Atlètic, Rafa Márquez puso fin a su etapa como técnico en el conjunto azulgrana a pesar de tener contrato por una campaña más. Club y entrenador llegaron a un acuerdo para la desvinculación, y de esta manera separar sus caminos. "El técnico mexicano ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para la desvinculación de su contrato, para emprender un nuevo reto profesional", rezó el comunicado culer.

Márquez dejó el FC Barcelona para iniciar una nueva etapa en la selección mexicana como asistente de Javier Aguirre. Pero su llegada al combinado nacional venía acompañada de una promesa: una vez concluida la Copa del Mundo de 2026, él asumiría el cargo de primer entrenador. Un compromiso que quedó ratificado este martes.

Rafa Márquez, tras caer en Córdoba en el playoff / Valentí Enrich

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que Rafa Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030. "Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", declaró el presidente de la FMF.

Márquez, que está considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, también está bien reconocido en su faceta de técnico. "Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Éste es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido", agregó el directivo.

Rafa Márquez y Marc Casadó tuvieron un 'feeling' muy especial en el Barça Atlètic / Dani Barbeito

Pese a su próximo papel importante en la selección de México, los planes de futuro de Rafa Márquez parecen pasar por el FC Barcelona. De hecho, en 2024, tras salir del club azulgrana para aterrizar en el combinado nacional como ayudante ya mencionó esta posibilidad: "No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona".

Eso sí, por el momento, disfrutará como ayudante del próximo Mundial para después tomar el timón de la selección. En el Mundial de 2026, México quedará encuadrado en el Grupo A junto a Sudáfrica, rival con el que debutará el 11 de junio; Corea del Sur, a quien enfrentará el día 18; y el ganador de la repesca que saldrá entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, selección con la que cerrará la fase de grupos el 24 de junio.