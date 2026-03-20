Los futbolistas celebran el final del Ramadán: Abde, Dembélé, Cristiano...

El fútbol internacional vuelve a evidenciar su dimensión multicultural con la celebración del final del Ramadán, que culmina con el Eid al-Fitr y que ha reunido a numerosos jugadores en torno a mensajes de felicitación, imágenes en redes sociales y gestos de celebración en distintos clubes.

Entre los protagonistas de estas celebraciones destacan el futbolista del Real Betis, Abde, y el atacante del PSG, Ousmane Dembélé, que han compartido o protagonizado imágenes conmemorando este momento especial, muy significativo dentro del calendario islámico.

También Cristiano Ronaldo ha vuelto a mostrar su cercanía con esta festividad, publicando un mensaje de felicitación a los musulmanes con el tradicional “Eid Mubarak”, un gesto que ya ha repetido en anteriores ocasiones desde su etapa en Arabia Saudí, donde participa activamente en actos y celebraciones vinculadas al final del Ramadán.

El Ramadán, mes sagrado para los musulmanes, implica el ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta de sol, lo que supone un reto añadido para muchos futbolistas de élite durante la temporada. Por ello, numerosos jugadores han tenido que adaptar sus rutinas de alimentación, descanso y preparación física para poder mantener el rendimiento competitivo sin dejar de cumplir con sus obligaciones religiosas.

En este contexto, clubes y cuerpos técnicos han ajustado planes de nutrición e hidratación específicos para los futbolistas en ayuno, mientras que en algunas competiciones se han visto parones puntuales en los partidos para permitir a los jugadores romper el ayuno al caer el sol, bebiendo agua o tomando alimentos energéticos en una breve pausa coordinada con los árbitros.

Estas medidas de adaptación se han convertido ya en algo habitual en el fútbol moderno, especialmente en ligas como la inglesa o la alemana, donde se respeta el momento del Iftar dentro del propio desarrollo de los encuentros.

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Una vez finalizado el Ramadán, los futbolistas celebran ahora el Eid al-Fitr, una jornada de alegría, reencuentros y celebración que vuelve a poner de relieve la diversidad cultural del fútbol de élite, donde conviven religiones, tradiciones y realidades muy distintas dentro del mismo terreno de juego.