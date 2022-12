El futbolista japonés que volverá a jugar en Europa... ¡con 55 años!

Se trata de Kazuyoshi Miura, que a sus 55 años está cerca de volver a competir en el fútbol europeo Regresaría al 'viejo continente' para jugar en el Oliveirense, de la segunda división portuguesa

“Quiero jugar hasta que me muera, es el cuerpo el que decidirá. Si estoy agotado y ya no puedo entrenar, será el momento", dijo Miura hace tres años a L’Equipe. Y parece que su convicción sigue firme. El japonés Kazuyoshi Miura está cerca de volver a competir en el fútbol europeo a sus 55 años. El delantero, actual jugador del Suzuka Point Getters, cuarta división nipona, a préstamo del Yokohama, podría convertirse en nuevo futbolista del Oliveirense, de la segunda categoría de Portugal.

Hace dos años Miura se convirtió en el futbolista más mayor de la historia en disputar un partido, al hacerlo en ese momento en la primera división nipona. Todo un récord en este deporte. En ese entonces, con 53 años, el longevo jugador se hizo mediático por su fuerte deseo de seguir en la primera escena del fútbol. "No me interesa convertirme en entrenador, presidente de un club, director deportivo, comentarista de televisión... Mi único deseo es ser jugador. Y hasta la muerte si es posible. Cuando muera, no quiero que se informe que el exjugador Kazu Miura ha muerto, si no que el jugador Kazu Miura ha muerto", había declarado el japonés en una entrevista con L’Equipe.

El tiempo ha seguido su curso, pero su sueño no ha cambiado. Su fichaje por el club portugués, de confirmarse, supondría además su retorno al fútbol europeo 23 años después. Miura había jugado con el Dinamo de Zagreb en 1999 y antes con el Genoa italiano en la temporada 1994-95. En el Oliveirense, sin embargo, su rol sería mayoritariamente estratégico, en términos de marketing. El club portugués es propiedad, en un 52%, del Grupo Onodera que, del mismo modo, es dueña del Yokohama, equipo de Miura. La publicidad que generaría que un equipo de la segunda división portuguesa sea la nueva casa del futbolista más longevo del mundo es la motivación detrás del insólito fichaje.