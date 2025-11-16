Un futbolista argentino, ingresado de urgencia después de que le clavaran una llave en la cabeza

Jonathan Smith, futbolista del General Lamadrid (Primera C), fue hospitalizado de urgencia este miércoles en Berazategui luego de que le clavaran una llave de coche en la cabeza durante una pelea en un partido Sub-16 femenino, al que fue para ver el partido de su hija.

Según informan los medios locales, el altercado comenzó tras una discusión entre familiares y asistentes del partido, que escaló hasta convertirse en una confrontación violenta.

La agresión le provocó una fractura de cráneo, mientras que la hija de Smith también resultó herida y fue trasladada junto a su padre para recibir atención médica.

Operado con éxito, cuatro días más tarde

El jugador de 35 años fue trasladado primero al Hospital Evita Pueblo y luego al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde fue operado de emergencia. Los médicos confirmaron que la llave no comprometió ninguna vena ni arteria, y que la cirugía fue exitosa. El futbolista continúa bajo observación mientras se planifica su recuperación.

El Comando de Patrullas de Berazategui intervino tras recibir el aviso de la pelea y detuvo a Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien llevaba parte del objeto utilizado en la agresión.

Su vehículo, un Chevrolet Zafira, quedó confiscado por las autoridades. La causa pasó de la Fiscalía N.º 11 de Quilmes a la UFI N.º 3, que la reclasificó como tentativa de homicidio.

Reacciones de clubes

General Lamadrid aún no emitió un comunicado oficial sobre el estado de Smith. Por su parte, Victoriano Arenas, club en el que el futbolista militó anteriormente, expresó su repudio a la agresión y su apoyo al deportista.

El club destacó que Smith se encontraba cumpliendo funciones como director técnico del equipo femenino del Club Estrella de Plátanos al momento del incidente y seguirá atento a su recuperación.