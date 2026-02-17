El fútbol vuelve a Gaza tras más de dos años de guerra con un nuevo campeonato

En la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras más de dos años sin campeonatos de fútbol por la ofensiva de Israel, el balón volvió a rodar por uno de los campos que sobrevivió a los bombardeos israelíes y que ahora acoge los partidos de un nuevo torneo de fútbol 5.

"Estamos muy contentos con el regreso de la actividad deportiva", explica a EFE Mahmud Abu Mustafá, de 42 años, árbitro internacional de fútbol playa que dirigió el partido celebrado el pasado domingo en un abarrotado pabellón.

Con todos los campos de fútbol 7 y 11 que había en Gaza destruidos ahora por los ataques del Ejército, este campeonato organizado por la Federación Palestina de Fútbol (PFA en inglés) solo se puede desarrollar en pistas de fútbol 5 y pabellones de futsal como el de Al Nusirate que no han resultado dañados por la ofensiva.

Según el Comité Olímpico Palestino, 265 instalaciones deportivas en la Franja de Gaza resultaron dañadas o destruidas durante la ofensiva militar israelí; de ellas, 184 quedaron completamente destruidas y 81 parcialmente afectadas. Estas cifras abarcan todo tipo de infraestructura deportiva, no solo los campos de fútbol.

Además, el principal estadio de fútbol de Gaza, el Estadio Palestina con capacidad para 10.000 personas, fue arrasado y ahora se utiliza como campamento para desplazados. Lo mismo que ocurrió durante los años de ofensiva israelí en Gaza con el pabellón de Al Nuseirat.

"A pesar de todo que vive el pueblo palestino, hay un rayo de esperanza", agrega el colegiado a EFE vistiendo el uniforme oficial de la FIFA con el parque de la PFA.

Las ganas que tenían los palestinos de volver a vivir un partido de fútbol, un deporte muy seguido en Gaza, se ven en la grada de este pabellón del centro de Gaza, que está llena a rebosar. Los que no han podido entrar, siguen el partido desde algunas de los accesos de la instalación deportiva.

"Hay 24 clubes participando en un torneo con fase de grupos. Las cosas van muy bien, a pesar de que no ha habido torneos y actividades durante dos años y medio. La gran multitud presente en los estadios, ya sea de personas desplazadas o residentes, es algo maravilloso", añade Mustafá.

Jugadores desplazados representando a otras ciudades

En Al Nusirate, los jugadores se preparan y calientan antes de empezar el partido. Se enfrentan en semifinales los equipos de Bureij (centro) y Rafah (sur), ambos compuestos por muchos jugadores desplazados y que ahora visten la camisetas de estas ciudades a las que llegaron escapando de las bombas de Israel.

El fútbol regresa a Gaza cuatro meses después de que entrara en vigor el alto el fuego que impulsó Estados Unidos y que ha dado una pequeña tregua a los gazatíes, puesto que el Ejército israelí ha reducido la intensidad de sus bombardeos.

La cifra de gazatíes fallecidos a causa de fuego israelí desde el pasado 10 de octubre, cuando se implementó la tregua, ha superado ya las 600 personas.

Fútbol ante la desesperanza

"La juventud palestina tiene un gran potencial y talento, pero necesita oportunidades. Nosotros, como palestinos, debemos invertir en cualquier atisbo de esperanza y cultivarla para que estos jóvenes no se tuerzan por malos caminos, como las drogas y otras cosas", indica el árbitro.

Y, pese a que este primer pequeño campeonato de fútbol es un paso importante para los gazatíes, lo que realmente ansía este árbitro es que el recién creado comité tecnócrata palestino, que debería asumir la gestión diaria de Gaza en esta segunda fase del acuerdo, pueda acceder al enclave.

Su esperanza es que se coordine cuanto antes la reconstrucción de los estadios de césped natural y artificial, y se reanuden el resto de actividades deportivas.

"Hay más de 56 clubes en la Franja de Gaza, y estos clubes deben retomar su actividad. El deporte desempeña un papel positivo y significativo para la juventud palestina, desde espectadores y jugadores hasta árbitros y aficionados o medios de comunicación", sostiene.

Y anhela que con esa inversión en el deporte gazatí también puedan contribuir a la representación de palestina "a nivel internacional" a través de sus "diferentes selecciones" de fútbol masculino o femenino.