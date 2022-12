Sin fútbol de por vida... ¡tras agredir a un portero en Australia!

Dos aficionados del Melbourne Victory no podrán volver a entrar en un recinto deportivo por el resto de su vida tras agredir al portero rival en el derbi de la ciudad Más de 150 personas invadieron el campo al poco tiempo de partido y encendieron bengalas contra otros asistentes

Se le ha acabado el fútbol a dos aficionados del Melbourne City que agredieron físicamente al portero rival en el derbi de la ciudad australiana. Ambos han sido vetados de por vida de cualquier actividad relacionada con el fútbol u otro deporte tras protagonizar actos vandálicos el pasado sábado invadiendo el terreno de juego.

En la octava jornada de la liga profesional de futbol australiano, más de 150 personas invadieron el campo en el minuto 22 del partido que enfrentaba al Melbourne City y a su vecino Victory. Estos hechos tuvieron lugar después de que varios radicales encendieran bengalas y las lanzaran posteriormente contra el público.

La invasión se cobró cuatro heridos, el más destacado el guardameta del Melbourne City, que recibió el impacto en su cabeza de un cubo metálico que le causo graves heridas, obligando al jugador a recibir puntos de sutura.

Una vez finalizó el encuentro, tres hombres se presentaron a las autoridades policiales de Melbourne de manera voluntaria, y confesaron haber participado en los hechos. El pasado lunes fueron acusados de cargos relacionads a la alteración del orden público, agresión física al portero, desorden violento y lanzaiento de proyectiles con la intención de herir a otros.

Este martes, el ente regulador del futbol profesional australiano, ha anunciado que dos de estos aficionados (19 y 23 años) han sido sancionados de por vida de cualquier actividad relacionada con el deporte en todo el país.

Football Australia has today issued two life-time bans following the organisation’s ongoing investigation into the unacceptable events that unfolded during the Melbourne Derby at AAMI Park on Saturday, 17 December.https://t.co/eO87bMYpMb