El fútbol venezolano se pronuncia tras la victoria de Maduro: "Queremos un país libre"

La crisis en Venezuela se agudiza cada segundo. La victoria de Nicolás Maduro, reelegido hasta el 2031 el pasado domingo en los comicios presidenciales resultó ser chispa para prender el fuego de la indignación, provocando marchas multitudinarias de los que claman por justicia ante un aparente fraude electoral. El país se encuentra sumido en la violencia, represión y protestas interminables, desatando el caos y dejando como saldo ya varias personas asesinadas y otras tantas heridas.

Y la situación ha tocado todos los estamentos. El fútbol, por ejemplo, no es ajeno. Ya son varios los futbolistas que se han pronunciado repudiando la violencia y abogando por una resolución pacífica del conflicto. Uno de ellos Yangel Herrera, enérgico en sus palabras: "No más muertes en vano. No más violencia. Como venezolanos vemos con muchísima frustración e impotencia todo lo que está pasando en nuestro país, queremos ser un país libre. Mis respetos a todos esos guerreros que salen a la calle a luchar por un futuro mejor. Que dios los bendiga, estamos con ustedes. No queremos ver más sufrimiento de nuestra gente, queremos un país con el futuro que se merece, nada más que eso", posteó el futbolista de la 'Vinotinto' y del Girona en su cuenta de Instagram.

Lo propio hizo una vieja gloria, Juan Arango, por el mismo medio: "Quiero tomar un momento para expresar mi firme deseo de que reine la paz en nuestro querido Venezuela y que se respete la voluntad de todos los ciudadanos", comentó, enseñando sus inquietudes: "Mi preocupación por nuestro país y su futuro no ha cambiado. Mi intención siempre ha sido la de apoyar y promover un Venezuela más justa y pacífica", puntualizó el excapitán de la selección de fútbol. También el goleador histórico, Salomón Rondón, directo y con pocas palabras: "Ni un muerto más, por favor. Mi corazón está con el pueblo venezolano".

Por la selección femenina también hubo una voz. La de una de sus máximas figuras, Deyna Castellanos, dejando un mensaje en sus redes: "Siempre alrededor de los atletas hay una opinión pública muy fuerte con respecto a hablar o no de política, ya que formamos parte de una federación y representamos a un país y muchas veces nos vemos en situaciones que no pedimos, sobre todo cuando somos menores de edad. Siempre pueden haber consecuencias, pero estoy dispuesta a asumirlas. Venezuela quiere un cambio y lo ratificó mediante el voto. Espero que todas las entidades nacionales e internacionales pertinentes hagan justicia a la verdad. También hago un llamado a que bajen las armas y dejen al pueblo venezolano manifestar su descontento en paz y en democracia. Si, soy atleta, pero ante todo venezolana", concluyó Castellanos.