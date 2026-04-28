El fútbol turco hay que vivirlo: La intrahistoria de un derbi de alto voltaje en el que el Galatasaray hundió al Fenerbaçe

Un derbi siempre es un partido diferente, pero en Turquía es algo fuera de lo normal. La emoción, la pasión y el sentimiento se respiran nada más pisar Estambul. El estadio, el Rams Park, un espectáculo. Ruido ensordecedor en cada acción y, si además el equipo local hunde a su máximo rival para dejar sentenciada la liga que ellos mismos se estaban jugando, aún más.

Esto es lo que sucedió este pasado domingo. Y es que rozando ya el final de la competición, el Galatasaray encaraba el cuentro con cuatro puntos de ventaja sobre el mismo Fenerbahçe. Una distancia que consiguieron aumentar hasta los 7, solo quedan 9 por disputar, tras golearlos por 3-0 en el derbi, en un partido en el que pasó absolutamente de todo. Llegaban como favoritos y siendo un equipo construido totalmente para ganar. Y no defraudaron.

Se esperaba un encuentro tenso, y lo fue, por la importancia de un partido que podía dejar la liga totalmente sentenciada, pero, a su vez, lo que se respiraba en Estambul en las horas previas al partido era un ambiente totalmente festivo. Caminando por el centro de la ciudad, los hinchas del Galatasaray se congregan en las calles cercanas a Plaza Taksim, te dabas cuenta de que gran parte de la ciudad estaba totalmente volcada con el equipo.

El Galatasaray celebrando con su afición la victoria en el derbi ante el Fenerbahçe / Galatasaray

Riadas de gente con la camiseta, bufandas o incluso con las mejillas pintadas con los colores del equipo. Una postal que, para cualquier amante del fútbol, desearía que fuera protagonizada por los hinchas de su club. Cánticos en los bares, las terrazas a rebosar y tranquilidad antes de la tormenta.

Un derbi de alto voltaje

Los 90 minutos que duró el encuentro, fueron un auténtico espectáculo en el que sucedió prácticamente todo lo que puede tener un partido de fútbol. Y eso que el desenlace podría haber sido muy distinto si Talisca hubiera metido el penalti que tuvo a favor el Fenerbahçe en la primera mitad, pero no lo hizo. Y a partir de aquí, todo cambió. Osimhen fue más listo que nadie dentro del área para adelantar a los locales antes del descanso y así, acabar de calentar una afición que no había parado de animar ni un segundo.

Osimhen adelantó al Galatasaray en el derbi turco / Galatasaray

En la segunda mitad, el guion fue totalmente distinto. Ya desde el inicio, el Galatasaray dominó y tras una gran jugada de Leroy Sané en banda, Torreira consiguió anotar el 2-0. O eso parecía. Gol anulado, pero con la sensación de que les podían hacer daño jugando como sabían.

En una de estas, una internada en el área acabó con el penalti que cambió totalmente el encuentro. Y es que en las protestas, Ederson, exguardameta del City, acabó expulsado. Calentada del portero, que dejó a su equipo con uno menos en el momento clave del encuentro. El ‘Galata’ lo aprovechó. Penalti para dentro y a sentenciar.

Y así fue como el mismo Torreira, tras un grosero error del guardameta suplente del Fenerbahçe, que se chocó con un compañero para dejar el balón suelto dentro del área, solo tuvo que empujar el esférico a gol para poner en el luminoso el definitivo 3-0. Partido resuelto, no sin antes crearse una tangana entre ambos, y fiesta total en el Rams Park tras el pitido final para celebrar una liga que ya tienen prácticamente ganada.

El Galatasaray 'vuela' junto a Turkish Airlines hacia el campeonato

Turkish Airlines, uno de los socios estratégicos más fuertes del club, ha sido clave para que la entidad siga llenando las vitrinas de títulos con su unión. Siendo ya el más laureado de Turquía, el 'Galata' va camino de su 26 campeonato turco, convirtiéndolo así en el cuarto que sumarían de forma consecutiva.

Leroy Sané, jugador del Galatasaray, en el derbi contra el Fenerbahçe / Galatasaray

De la mano de Turkish Airlines, SPORT pudo disfrutar del derbi de Estambul y sobre todo, también conocer una ciudad que respira fútbol, historia, cultura y mucha vida en cada una de sus maravillosas calles. Un espectáculo futbolístico que trasciende más allá del esférico y que, gracias a un excelente trato desde el mismo avión, dónde se puede gozar de las excelentes comodidades, gastronomía del país y trato que ofrece la aerolínea, hasta el estadio y las partes más importantes de la ciudad, te facilita entender el por qué el fútbol turco es diferente.

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Y es que el 'show' arranca en el centro neurálgico de la ciudad desde primera hora de la mañana, transformando así una metrópoli de 16 millones de personas en prácticamente una 'fan zone' que se traslada en masa para llenar un estadio de más de 50.000 personas. Maravilloso.