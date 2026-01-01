Del fútbol al pádel: la nueva vida de Ezequiel Garay

Ezequiel Garay es un futbolista bien conocido en España. Defendió los colores de equipos como el Racing de Santander, el Valencia o incluso el Real Madrid durante su etapa como jugador profesional. Un central alto que pudo competir a buen nivel durante años en Primera División. Una vez retirado, no quiso desvincularse del deporte y ha apostado por otro: el pádel.

El argentino empezó a jugar al deporte de raqueta y le apasionó de tal manera que ha decidido emprender en él. Un club situado en el municipio de Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid, que lleva las siglas del propio jugador: Pádel G24. "Me pregunté, ¿y ahora qué hago? Algo tengo que hacer. Y empecé a jugar al pádel y decido montar algo pequeñito", aseguró Garay en 'El Cafelito'.

"Decido comprar una parcela en Arroyomolinos, algo pequeñito para meterme en el mundo del pádel, porque empecé a jugar y me gustaba, me hace empezar el día de otra manera. Lo que en principio iban a ser 8 pistas, se acabó convirtiendo en un club de pádel de 17 pistas", comentó. No unas pistas cualquiera, "las mejores del mercado", según Garay.

"Yo lo llamo el Bernabéu pero en pequeño, porque lo que hay allí no existe en Madrid. El pádel es como un amor a primera vista", reconoció el argentino, que incluso considera el pádel "mi tercer hijo". Las pistas cuentan con unas luces regulables y un contorno de color negro para que la pelota se vea a la perfección.

El objetivo es el de crear un recinto en el que los mejores jugadores del mundo puedan entrenar y prepararse para los torneos. Es por eso que Garay se ha empeñado en tener los mejores materiales y condiciones. "Que puedan entrenar de los top 10, a los 20 y 50...", reconocía el argentino, que sigue disfrutando del deporte desde otro punto de vista.

Garay tiene buena relación con algunos jugadores del circuito profesional. Por ejemplo, se le ha visto cercano en más de una ocasión con Juan Lebrón y Franco Stupaczuk. Varias de las mejores raquetas del circuito residen en España, por lo que contar con unas instalaciones de calidad cerca de la capital es una gran opción para desarrollar su juego.