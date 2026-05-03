El fútbol le debía una: Loris Karius, señalado en la final de la Champions de 2018, resurge para convertirse en héroe

Loris Karius siempre será recordado por su final de la Champions de 2018. Los errores del guardameta alemán en el Real Madrid-Liverpool son una mancha imposible de borrar en su currículum, por lo que el portero decidió dar carpetazo a ese capítulo para abrillantar su carrera con otro tipo de éxitos. Y lo logró este sábado.

Porque Karius regresa a la élite por todo lo alto. El Schalke 04, club en el que milita desde enero de 2025, regresa a la Bundesliga tres años después de su último descenso. Los de la ciudad de Gelsenkirchen derrotaron este sábado en casa al Fortuna Düsseldorf para coronarse como campeones de la Segunda División de Alemania y certificar su ascenso a Primera.

Y en ello jugaron un papel fundamental dos futbolistas en el ostracismo, uno por su pasado y otro ya por su veteranía. Este último, la leyenda bosnia Edin Dzeko, es el tercer máximo goleador del equipo (6 tantos) pese a solo disputar nueve partidos; mientras que el primero, Karius, es el gran culpable del ascenso de un Schalke en el que rápidamente se convirtió en titular bajo los palos.

Portero menos goleado

El meta alemán tan solo ha encajado 24 goles en 29 partidos disputados, convirtiéndose en el portero menos goleado de la categoría. De hecho, en los únicos tres partidos en los que Karius se ausentó, el Schalke encajó hasta cuatro dianas.

Karius celebra el ascenso / EFE

Pero no ha sido ni mucho menos un camino de rosas para aquel futbolista que protagonizó una de las peores actuaciones de una final de la Champions. Nos remontamos a 2018, cuando Karius cometió dos errores gravísimos que le costaron el título al Liverpool.

Los errores en la final de Champions

Primero le regaló el balón a Benzema, que anotó de rebote a placer el 1-0, y posteriormente culminó su 'pésima' noche al encajar un gol de Gareth Bale tras doblársele las manos al intentar atajar el balón. Eso sí, meses después el guardameta confesó que su actuación vino relacionada con un golpe en la cabeza sufrido en un encontronazo con Sergio Ramos, que le impidió jugar con normalidad.

Desde entonces, Karius se ha dedicado a buscar su lugar en el mundo del fútbol pese a las burlas e incluso a las amenazas sufridas en su día. De Anfield se marchó a Turquía, al Besiktas, donde disputó dos temporadas para luego fichar por el Union Berlín. Solo disputó cinco partidos, y luego se tomó un año de descanso en el Liverpool (21/22) hasta fichar por el Newcastle, suplente durante dos temporadas con solo dos partidos jugados.

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Pero en enero de 2025 su carrera iba a dar un giro de 180 grados. Fichó por el Schalke, como portero suplente en la campaña 24/25, pero medio año después se hizo con la titularidad y el fútbol le ha devuelto, por fin, una sonrisa con el ascenso a la Bundesliga de la mano del técnico bosnio-austríaco Miron Muslic.