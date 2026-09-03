El fútbol europeo se alía para restringir las sanciones colectivas a los aficionados visitantes

La UEFA, junto a clubes europeos, la European Leagues y la organización Football Supporters Europe, cerró el 2 de septiembre en Madrid su Conferencia sobre Seguridad y Protección. El encuentro, que reunió durante dos días a más de 500 representantes del sector —entre federaciones, clubes, colectivos de aficionados, policía y organismos gubernamentales—, se centró en mejorar la experiencia de los seguidores visitantes y en revisar de forma crítica el uso de las sanciones colectivas.

Durante el foro, los principales estamentos del fútbol europeo manifestaron su respaldo a la Recomendación del Comité de Saint-Denis del Consejo de Europa, adoptada en octubre de 2025, solicitando un cambio de paradigma que garantice estadios seguros sin perjudicar a la mayoría de los asistentes.

Cinco principios contra las sanciones colectivas

Las partes firmantes acordaron remitir una declaración conjunta al Consejo de Europa basada en los siguientes ejes de actuación:

Prioridad a la responsabilidad individual: Identificar y sancionar únicamente a los infractores individuales para evitar castigos indiscriminados a grupos enteros de aficionados.

Identificar y sancionar únicamente a los para evitar castigos indiscriminados a grupos enteros de aficionados. Carácter excepcional de las prohibiciones grupales: Limitar las sanciones colectivas a casos extremos en los que existan pruebas objetivas y no haya alternativas viables para la seguridad.

Limitar las sanciones colectivas a casos extremos en los que existan pruebas objetivas y no haya alternativas viables para la seguridad. Diálogo tripartito : Incluir a clubes, autoridades y colectivos de aficionados en la toma de decisiones, especialmente de cara a los encuentros clasificados de alto riesgo.

: Incluir a clubes, autoridades y colectivos de aficionados en la toma de decisiones, especialmente de cara a los encuentros clasificados de alto riesgo. Garantía de comunicación y recursos : Informar con la debida antelación sobre cualquier restricción para permitir el ejercicio de los derechos legales correspondientes.

: Informar con la debida antelación sobre cualquier restricción para permitir el ejercicio de los derechos legales correspondientes. Transparencia en el proceso: Fundamentar los vetos en criterios públicos, objetivos y fundamentados para reforzar la legitimidad de las decisiones.

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Con este acuerdo, las instituciones del fútbol continental reafirman su compromiso de coordinarse con las autoridades públicas para defender la cultura del desplazamiento de los aficionados y mantener los estadios como espacios seguros e inclusivos.